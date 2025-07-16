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Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! '16 bin 881 TL' detayı

Emekli maaşı neden eksik yatar? Bazı vatandaşların emekli maaşlarında eksiklik neden olmuş olabilir? Bazı emeklilerin maaşım bu ay eksik yattı şeklinde yakındığını belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bunun nedenlerini tek tek sıraladı. Yeni en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL ile ilgili detayı da aktaran Karakaş, muayene, ilaç, protez gibi sağlık hizmetlerinden faydalanma, icra kesintisi, nafaka kesintisi, SGK borcu, banka borcu gibi detaylara değindi.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! '16 bin 881 TL' detayı
Hande Dağ

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir detayı SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Emeklilerin maaşının neden eksik ödenebileceğiyle ilgili bilgileri aktaran Karakaş, hesabında eksik ödeme gören emekli vatandaşlara bunun nedenlerini sıraladı.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, genel olarak SGK emekli maaş ve gelir ödemelerinden vergi, harç, prim veya diğer herhangi bir kesinti yapılmadığına vurgu yaptı. Emekli maaşının 6 ay boyunca yeni bir güncelleme yapılıncaya dek aynı miktarda olması gerektiğini ve ocak ile temmuz aylarında da kanun gereği güncellenip artırılmasının mecburi olduğunu belirtti.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 2

Fakat buna karşın kendisine "emekli maaşım bu ay eksik yattı" şeklinde yakınmalar geldiğini aktaran Karakaş bunun pek çok sebebi olabileceğini ifade etti.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DETAYI

İlk olarak emekli maaşını tabandan yani 14 bin 469 TL olarak alan emeklilerin sistemde maaşlarının aynı kaldığına yönelik endişelerinin yersiz olduğunu belirtip yeni taban olan 16 bin 881 TL'lik maaş için yasal süreç ve SGK hazırlıkları sebebiyle hemen sisteme yansımadığını vurguladı.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 4

EMEKLİ MAAŞI NEDEN EKSİK YATAR?

Karakaş "Emekli maaşlarının eksik yatması genel olarak muayene, ilaç, protez gibi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya binaen olabileceği gibi icra kesintisi, nafaka kesintisi, SGK borcu, banka borcu, yersiz ya da fazla ödenen emekli maaşının sonradan geri alınması gibi sebeplerle olabilir" dedi.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 5

Devamında Karakaş "SGK, sağlık hizmetlerinden yararlanan genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerden muayene katılım payı almaktadır. Diğer yandan; Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar, vücut dışı protez ve ortezler ile yardımcı üreme yöntemi tedavilerinden katılım payı almaktadır" ifadelerini kullandı.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 6

Karakaş, söz konusu hizmetler sebebiyle emekli gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarında SGK'nın kesinti yaptığını, dolayısıyla da maaşların eksik yatmasının sebebinin bu katılım payı olabileceğini aktardı.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 7

SGK BORCU-İCRA-NAFAKA KESİNTİLERİ

"SGK (5510 sayılı) Kanununa göre sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu SGK nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez" diyen Karakaş, "Gelir, aylık ve ödenekler bu Kanuna göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haciz edilmesi mümkün bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 8

Devamında Karakaş "Mezkûr Kanunda ayrıca haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması hâlinde, icra müdürü tarafından reddedileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemelerle birlikte SGK alacakları ve nafaka borçları dışında emekli borçlunun muvafakati olmadan açılan haciz taleplerinin SGK’ya intikal ettirilmeden icra müdürleri tarafından reddedilmesi gerekir" dedi.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 9

BANKA KESİNTİSİ

Öte yandan Karakaş, emeklilerin bankalarla yaptıkları kredi sözleşmelerinde, kredi taksitlerinin maaşlarından kesilmesi yönünde muvafakat vermiş olmaları durumunda bankaların kesinti yapabileceğine de vurgu yaptı. Fakat Karakaş, bu muvafakatin geçerliliği için emeklinin ayrıntılı olarak bilgilendirilmiş olmasının, sözleşmeleri okuyup imzalamış olmasının gerekli olduğunun altını çizdi.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 10

Ayrıca Karakaş, emekli maaşının eksik ödenmesi veya kesinti olması halinde e-Devlet'teki "Emekli Ödeme Bilgileri" bölümünden kesinti bilgilerine ulaşılabileceğini de hatırlattı.

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! 16 bin 881 TL detayı 11

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