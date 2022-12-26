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Hesapta sürpriz yaşatanlar yandı! Kimse bilmiyor ama fiyat saklayan restorana ceza var

26.12.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyat listesini görünür bir yere koymayan restoran sahipleri için kötü haber. Kimsenin haberi yok ama yönetmeliğe göre işletmeler herkesin görebileceği bir yere fiyat listesi asmak zorunda. Öyle ki fiyat listesi görünür bir yerde olmayan restoranlara şikayet halinde para cezası kesiliyor.

Hesapta sürpriz yaşatanlar yandı! Kimse bilmiyor ama fiyat saklayan restorana ceza var

Dışarıda yemek yemek isteyenlerin aklındaki en büyük soru işaret fiyat listesi oluyor. Bir restorana yemek yemek için gidenler hesap geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için içeri girer girmez menüye ulaşmaya çalışıyor ancak çoğu yerde bu pek de mümkün olmuyor. Müşterilerin kabusunu bitirecek düzenlemeyi ise kimse bilmiyor.

FİYAT LİSTESİ ASMAYANLAR DİKKAT!

ATV Haber'de yer alan habere göre; kimsenin haberi yok ama yönetmeliğe göre işletmeler herkesin görebileceği bir yere fiyat listesi asmak zorunda.

yönetmelık

2 BİN TL CEZASI VAR

Menüde fiyat listesi göremeyen bir müşterinin söz konusu işletmeyi esnaf odasına şikayet etmesi halinde fiyatları görünür bir yere asmayan işletmeye 2 bin TL ceza kesiliyor.

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Yasal düzenlemeden çoğu işletmenin de haberi olmazken, restoran sahipleri "Bize böyle bir uyarı gelmedi" diyor.

"TÜKETİCİNİN GÖECEĞİ ŞEKİLDE BİR LİSTE ASMALARI GEREKİYOR"

Tüketici Haklar Derneği Başkanı Turhan Çakar ise yaptığı açıklamada "Tüketicinin göreceği şekilde bir liste asmaları gerekiyor. Bize bilgi verilmedi demek onun sorumluluğundan kaçılabileceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

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