Hesapta sürpriz yaşatanlar yandı! Kimse bilmiyor ama fiyat saklayan restorana ceza var

Dışarıda yemek yemek isteyenlerin aklındaki en büyük soru işaret fiyat listesi oluyor. Bir restorana yemek yemek için gidenler hesap geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için içeri girer girmez menüye ulaşmaya çalışıyor ancak çoğu yerde bu pek de mümkün olmuyor. Müşterilerin kabusunu bitirecek düzenlemeyi ise kimse bilmiyor.
ATV Haber'de yer alan habere göre; kimsenin haberi yok ama yönetmeliğe göre işletmeler herkesin görebileceği bir yere fiyat listesi asmak zorunda.
Menüde fiyat listesi göremeyen bir müşterinin söz konusu işletmeyi esnaf odasına şikayet etmesi halinde fiyatları görünür bir yere asmayan işletmeye 2 bin TL ceza kesiliyor.
Yasal düzenlemeden çoğu işletmenin de haberi olmazken, restoran sahipleri "Bize böyle bir uyarı gelmedi" diyor.
Tüketici Haklar Derneği Başkanı Turhan Çakar ise yaptığı açıklamada "Tüketicinin göreceği şekilde bir liste asmaları gerekiyor. Bize bilgi verilmedi demek onun sorumluluğundan kaçılabileceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.