Heyecanla bekleniyordu: İl olmaya aday 5 ilçe belli oldu!

Artan nüfus, genişleyen şehirleşme etkisiyle yeni idari yapılara ihtiyaç doğuyor. Özellile, bazı ilçeleri sanayi kapasitelerinin ve nüfuslarının artması, ulaşım ağının gelişmesi, coğrafi konum, bölgesel ihtiyaçlar ve ekonomik büyüklük gibi etkenler bazı ilçeleri il olmaya aday kılıyor.

Kıyı şeridinde il potansiyeli yüksek olan ilçe sayısınn yüksekliği ise dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise sanayileşme, liman ticareti, turizm ve stratejik konum gibi kriterler öne çıktı. 'Konuşan Haritalar' tarafından güncellenen listeye yeni ilçeler eklendi.

İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfuslu illere bağlı olması ise dikkat çeken bir başka detay oldu.

İşte il olma potansiyeli taşıyan en yüksek 42 ilçe...



LÜLEBURGAZ

ÇERKEZKÖY

SİLİVRİ

ÇORLU

TUZLA

KAPAKLI

GEBZE

ÇAYIROVA

DARICA

EREĞLİ



BANDIRMA

MUSTAFAKEMALPAŞA

İNEGÖL

TAVŞANLI

EDREMİT



BERGAMA

SOMA

ALİAĞA

AKHİSAR

SALİHLİ



TORBALIÖDEMİŞ

ÖDEMİŞ

NAZİLLİALAŞEHİR

SÖKE

KUŞADASI



MİLAS

BODRUM

FETHİYE

SERİK

MANAVGAT



ALANYA

POLATLI

EREĞLİ

ERDEMLİ

SİLİFKE



CEYHAN

İSKENDERUN

VİRANŞEHİR

MİDYAT

SİLOPİ