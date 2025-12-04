FİNANS

Heyecanla bekleniyordu: İl olmaya aday 5 ilçe belli oldu!

'Konuşan Haritalar' tarafından güncellenen listeye göre il olma potansiyeli taşıyan ilçe sayısına 5 yeni yer daha eklendi. Nüfusu, sanayi kapasitesi, ulaşım ağları gibi pek çok etkene sahip olan listede, potansiyeli yüksek 5 il merak ediliyor. Peki il olma potansiyeli taşıyan 5 il hangileri? İşte il olma potansiyeli taşıyan en yüksek ilçeler...

Ezgi Sivritepe

Artan nüfus, genişleyen şehirleşme etkisiyle yeni idari yapılara ihtiyaç doğuyor. Özellile, bazı ilçeleri sanayi kapasitelerinin ve nüfuslarının artması, ulaşım ağının gelişmesi, coğrafi konum, bölgesel ihtiyaçlar ve ekonomik büyüklük gibi etkenler bazı ilçeleri il olmaya aday kılıyor.

Kıyı şeridinde il potansiyeli yüksek olan ilçe sayısınn yüksekliği ise dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise sanayileşme, liman ticareti, turizm ve stratejik konum gibi kriterler öne çıktı. 'Konuşan Haritalar' tarafından güncellenen listeye yeni ilçeler eklendi.
İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfuslu illere bağlı olması ise dikkat çeken bir başka detay oldu.

İşte il olma potansiyeli taşıyan en yüksek 42 ilçe...

  • LÜLEBURGAZ
  • ÇERKEZKÖY
  • SİLİVRİ
  • ÇORLU
  • TUZLA

  • KAPAKLI
  • GEBZE
  • ÇAYIROVA
  • DARICA
  • EREĞLİ
  • BANDIRMA
  • MUSTAFAKEMALPAŞA
  • İNEGÖL
  • TAVŞANLI
  • EDREMİT
  • BERGAMA
  • SOMA
  • ALİAĞA
  • AKHİSAR
  • SALİHLİ
  • TORBALIÖDEMİŞ
  • ÖDEMİŞ
  • NAZİLLİALAŞEHİR
  • SÖKE
  • KUŞADASI
  • MİLAS
  • BODRUM
  • FETHİYE
  • SERİK
  • MANAVGAT
  • ALANYA
  • POLATLI
  • EREĞLİ
  • ERDEMLİ
  • SİLİFKE
  • CEYHAN
  • İSKENDERUN
  • VİRANŞEHİR
  • MİDYAT
  • SİLOPİ

  • ERCİŞ
  • DOĞUBAYAZIT
