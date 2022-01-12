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Hibe desteği başvuruları başladı mı? Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

12.01.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçinin merakla beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı." duyurusunda bulundu. Peki hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Hibe desteği başvuruları başladı mı? Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Pakdemirli çiftçilerin beklediği haberi, "Hayırlı ve uğurlu olsun." diyerek duyurdu. Yüzde 50 hibe desteği başvurusunun başladığını belirten Bakan Pakdemirli, başvurunun nereden alınacağını da belirtti.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hibe desteği başvurusunda bulunmak isteyen çiftçiler, bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvuru yapacak.

Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine %50 hibe desteği başvuruları başladı.

Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir.

Hayırlı ve uğurlu olsun.

Destek bizden, üretmek sizden."

HİBE DESTEĞİ NEDİR?

Projenin masraflarını karşılamak için kişi ya da kurumlar tarafından sağlanan mali ve ayni katkılara hibe desteği denir. Bu desteğin geri ödeme şartı bulunmaz. Hibe kelimesinin TDK'ya göre anlamı 'Bağış' demek. Arapça kökenli bir kelime olan hibe; işletme, kamu kuruluşu, vakıf tarafından şirket, eğitim kurumu veya kişiye verilen geri ödeme şartı olmayan paradır.


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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
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