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'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu... '47 yaşında emekli oluyorum' "Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün" diyerek EYT için beklediler

03.03.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT uzun süredir gündemin en çok konuşulan konularındandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ile ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ardından vatandaşlar SGK binalarına akın etti. Binaların önünde EYT'liler uzun kuyruklar oluşturdu. Şişli ve Fatih'te SGK binasının önündeki kuyruktakiler işlemlerini yaptırmak için uzun süre beklerken duygularını da dile getirdi. Bir EYT'li "Ayın 14'ünde ilişkimi keseceğim, güzel bir duygu, hiç beklemiyordum. 47 yaşında emekli oluyorum" dedi.

'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu... '47 yaşında emekli oluyorum' "Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün" diyerek EYT için beklediler

Milyonlarca EYT'linin uzun süredir beklediği gün nihayet geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarının önünde dikkat çeken görüntüler oluştu. EYT'li vatandaşlar SGK binalarının önüne adeta akın edenler, uzun kuyruklar oluştu. İşlemlerini yaptırmak için SGK'ya gelen vatandaşlar uzun süre kuyrukta bekledi. Emekli olacak olmanın sevincini yaşayan EYT'liler duygularını da paylaştı. İşte detaylar...

"BUGÜN OLMAZSA YARIN, YARIN OLMAZSA ÖBÜR GÜN"

Sırada bekleyen Eyüp Kömürlü "Sabah 07.00'den e-devlete beri giriş yapamıyorum. Yapacak bir şey yok mecburen bekleyeceğiz. Ben yazı alacağım ve başvuru yapacağım. Mecburen bekleyeceğim, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün" dedi. İsa Yıldız ise "Emeklilik başvurusu için geldim. E-devletten işlem yapamıyoruz, hata veriyor. Sabah 07.00 den beri sırada bekliyorum. 25 yılın sonunda emekli olduk'" diye konuştu. Musa Ermiş ise "Emeklilik yazımı aldım. Sırada çok beklemedim. Emekli olmak için yazı aldım, iş yerine götüreceğim. Çıkış olacak evraklarımızı teslim edeceğiz'" dedi.

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"GÜZEL BİR DUYGU HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Fatih'te bulunan Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezine işlemlerini yapan Zeynel Kır, "Çok şükür işlemleri yaptık. 24 yıldır belediyede çalıyorum. Bu günleri bekledik evrakları aldık iş yerlerine vereceğiz. Ayın 14'ünde ilişkimi keseceğim güzel bir duygu hiç beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

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"47 YAŞINDA EMEKLİ OLUYORUM"

Kır, "47 yaşında emekli oluyorum Allah herkese nasip etsin." dedi.

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"AİLEDE BİR TEK BEN EMEKLİ OLUYORUM"

Sırada bekleyen Rıza Metin Uzunsoy, "EYT'yi bekliyorum dün akşam resmi gazetede yayınlandı biz de memnun olduk sıraya girdik. Ailede bir tek ben emekli oluyorum çok güzel oldu benim için. Bu sabah benim için yeni bir bayram oldu diyebilirim." ifadesini kullandı. (DHA)

Adım adım açıklandı! EYT başvuruları nasıl yapılır? Adım adım açıklandı! EYT başvuruları nasıl yapılır?

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