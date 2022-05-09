Hiç çalışmayan ve emekli olmak isteyen kadınlar dikkat! 2160 gün primle annelere erken emeklilik fırsatı...

Erken emeklilik konusu kadın, erkek her birey tarafından ilgiyle takip ediliyor. Milyonlarca kadın ne zaman emekli olacağını merak ederken konuyla ilgili hesaplamalar yapıyor. Emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı bilindiği üzere istenen ilk şartlar arasında bulunuyor. Yani bir yerde çalışmak veya söz konusu primleri ödemek gerekiyor. Fakat hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da düzenlemeye göre emekli olabiliyor. İşte kadınlar için erken emeklilik yöntemi...

EV KADINLARI ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLABİLİYOR!

Evlenen kadınlar sigortadan sonra yaptıkları doğumlar için borçlanma yaparak erken emekli olabiliyor. Ayrıca 6 yıl (2160 gün) prim kazanıyor. Doğum borçlanmasından yararlanabilmenin şartları ise merak ediliyor. Bazı kadın çalışanlar doğum yapmasının ardından çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalabiliyor. Bu sebeple prim gün sayıları daha az kalıyor, emeklilikleri ise gecikmiş oluyor. Yasalarımız gereği bu duruma çözüm için doğum borçlanması hakkı veriliyor.

KURUM FARK ETMEKSİZİN TÜM KADIN ÇALIŞANLAR YARARLANABİLİYOR

Kurum fark etmeksizin bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olan kişiler, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı bulunmakta. Fakat borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekmekte. Aynı zamanda çocuğun sağ olması da gerekiyor. Doğmasının ardından bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor.

Normal koşullarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler dikkate alınmıyor. Anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanarak erken emeklilik imkanı elde edilmekte.

DOĞUMDAN SONRA ÇALIŞILDIYSA...

Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması gerekmekte. Yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Fakat eğer doğumdan sonra çalışmaya başladıysanız, o süreleri borçlanamazsınız. Her çocuk için 720 gün, yani 2 sene prim kazanılıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 sene çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılabiliyor.

Ayrıca kadınlar doğum sonrası çalışmadıkları günlerin primlerini toplu olarak hizmet süresine ekletebiliyor. Bu sayede 3 çocuğu olan bir anne 6 senelik, yani 2160 günlük primi çalışmadan ödeyip emeklilik hesabında bunu kullanabiliyor.

EMEKLİLİK ERKENE ÇEKİLİYOR MU?

Senesini ve yaşını doldurmuş bir annenin primi eksikse bu süreleri çalışarak halledebiliyor. Örnek olarak 2160 gün primi eksikse ve 3 doğumu varsa 6 yıl çalışıp prim ödemesi gerekmekte. Fakat doğum borçlanması ile birlikte 6 yıllık primi toptan öder ve 6 sene beklemeden emekli olabilir. Bunun haricinde doğum borçlanması işe giriş tarihini veya yaş şartını geri çekmemekte.

Uygulama için başvurunun emeklilik yaşının dolmasına kısa süre önce yapılması daha yerinde olur. Çünkü bu tarihe kadar çalışıp prim tamamlanabilmektedir. Fakat her yıl ödeme tutarı artmaktadır. Eğer daha az para ödemek istiyorsanız daha erken ödeme yapabilirsiniz.

