FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hiç geliriniz olmasa da bu bankalardan kredi çekebilirsiniz! İşte gelir belgesiz kredi veren bankalar...

Hiç geliriniz olmasa da bu bankalardan kredi çekebilirsiniz! İşte gelir belgesiz kredi veren bankalar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2020 08:22 | Son Güncelleme

Bankalar vatandaşlara kredi imkanı sağlayabilmek için bazı şartlara ihtiyaç duyar. Bu şartlardan biri de gelir belgesidir. Gelir belgesi olmayan vatandaşlar kredi çekmekte zorlanabilir. Peki, gelir belgesine ihtiyaç duymadan kredi veren bankalar var mıdır? Memur, çiftçi ve esnaf vatandaşlar gelir belgesiz kredi çekebilirler mi?

Hiç geliriniz olmasa da bu bankalardan kredi çekebilirsiniz! İşte gelir belgesiz kredi veren bankalar...

Birçok esnaf ve çalışan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı durumlarda kredi çekmeye muhtaç kalabilir. Gelir belgesi olmadan bu işlem biraz zor olabilir. Bankaların vatandaşlardan gelir belgesi istemesinin sebebi verdikleri krediyi güvence altına almaktır. Bankalar aylık taksitlerini düzenli olarak ödeyeceğini bilerek kredi vermek ister.

GELİR BELGESİ OLMADAN KREDİ ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Bankaların güvenini kazanmak, vatandaşların kredi çekme ihtimalini artırır. Bankalara gelir belgesi verilemezse bu ihtimal oldukça azalır. Fakat gelir belgesi olmadan da kredi çekebilmenin yolları vardır. Bankalar, bu durumda bazı özel şartlar arar. O şartlar şunlardır:

  • İpotek sunmak.

  • Kefil bulmak.

  • Ek gelir belgeleyip sunmak.

  • Taahhütte bulunma sözü vermek.

GELİR BELGESİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

Sizler için gelir belgesi olmadan kredi çekebileceğiniz bankaları araştırdık. Listelediğimiz bankalar kendilerine özel şartlar sunarak kredi imkanı sağlıyor.

ODEABANK GELİR BELGESİZ KREDİ İMKANI

  • Odeabank’a gelir belgesiz kredi başvurusunu ister şubelere giderek iterseniz de internet üzerinden yapabilirsiniz.

  • Size önerimiz şubeye gidip yüz yüze başvuruyu gerçekleştirmeniz şeklinde.

  • Bankanın size kredi tanıyabilmesi için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor.

  • Daha önce finansal işlemleriniz yüzünden kara listeye düşmemiş olmanız isteniyor.

  • 10.000 lira tutarında krediyi 36 ay vade imkanıyla gelir belgesiz vatandaşlara sunuyor.

  • Başvuru yapmak için kimlik belgeniz yeterli oluyor.

    • GARANTİ BANKASI’NIN İLK KREDİM FIRSATI

    Gelir belgesiz kredi veren bir diğer banka da Garanti Bankası’dır. İstenilen şartlar arasında;

    • Sicilinizin temiz olması,

    • Daha önce konut, ihtiyaç ya da otomobil kredisi çekmemiş olmanız,

    • Kredi kartı borcunuzun olmaması, bulunuyor.

    • 100.000 liraya varan kredileri 36 ay vade imkanıyla sizlere sunuyor.

    AKBANK GELİR BELGESİZ KREDİ FIRSATI

    • Akbank, sizden sadece kredi notunuzun iyi olmasını istiyor.

    • Şartı sağlamanız durumunda 40.000 liraya kadar limiti olan krediyi 48 ay vade fırsatıyla alabilirsiniz.

    • Başvurularınızı Akbank Direkt uygulamasından kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

    ING BANK MİNİ KREDİ AVANTAJI

    • ING Bank, gelir belgesi olmayan vatandaşlara Mini Kredi uygulaması adı altında maksimum 5000 liraya kadar kredi sunuyor.

    • 5000 liralık krediye en yüksek 4 senelik vade fırsatı uygulanıyor.

    MEMUR, ÇİFTÇİ VE ESNAF VATANDAŞLAR İÇİN GELİR BELGESİZ KREDİ SUNAN BANKALAR

    • Memurlar, Vakıfbank sayesinde gelir belgesine ihtiyaç duymadan kredi çekebilirler. Vakıfbank'ın memurlara özel bu avantajıyla maaş bordrosuna ihtiyaç duyulmadan kredi çekilebilir.

    • Çiftçiler, eğer tarım ve hayvancılık alanında krediye ihtiyaç duyuyorsa, Ziraat Bankası aracılığıyla gelir belgesiz kredi çekebilirler.

    • Esnaflar ise Halkbank şubelerine uğrayarak gelir belgesine ihtiyaç duymadan kredilerini alabilirler.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
    Gram ve çeyrek altın uyarısı!Gram ve çeyrek altın uyarısı!
    Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Akılalmaz savunma! Yakalanınca 'spor yapıyoruz' dedi

    Akılalmaz savunma! Yakalanınca 'spor yapıyoruz' dedi

    Gram ve çeyrek altın uyarısı!

    Gram ve çeyrek altın uyarısı!

    Her şey bir anda oldu! Sigara içmeye çıktığı sırada dehşeti yaşadı

    Her şey bir anda oldu! Sigara içmeye çıktığı sırada dehşeti yaşadı

    Yoğun talep görüyor: Getirisi iyi, işçiliği az

    Yoğun talep görüyor: Getirisi iyi, işçiliği az

    Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi?

    Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi?

    Ağustos ayı sıfır otomobil kampanyaları! 0.49 faiz oranı ile sıfır otomobil imkanı!

    Ağustos ayı sıfır otomobil kampanyaları! 0.49 faiz oranı ile sıfır otomobil imkanı!

    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse

    İlginizi Çekebilir

    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

    Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

    Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

    En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

    Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

    Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Ethereum nedir, ne zaman çıktı? Ethereum kar sağlar mı? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir?

    Kripto para birimi Ethereum'dan tarihi zirve!

    YETA nedir? Yeşil Tarife ne demek? Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi? Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir?

    Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi?

    Emekli maaşınızdan kesinti yapılabilir! Bunlara dikkat ederseniz...

    Emekli maaşınızdan kesinti yapılabilir! Bunlara dikkat ederseniz...

    Uzmanlar uyardı! Ev almak için doğru zaman mı? Ev fiyatları artıyor mu?

    Uzmanlar uyardı! Ev almak için doğru zaman mı? Ev fiyatları artıyor mu?

    Yüksek faiz ile kredi çekenler bu haberi bekliyordu! Faizler düşürülüyor mu...

    Yüksek faiz ile kredi çekenler bu haberi bekliyordu! Faizler düşürülüyor mu...

    Ejder meyvesine yoğun talep: Getirisi iyi, işçiliği az

    Yoğun talep görüyor: Getirisi iyi, işçiliği az

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.