Hiç geliriniz olmasa da bu bankalardan kredi çekebilirsiniz! İşte gelir belgesiz kredi veren bankalar...

Birçok esnaf ve çalışan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı durumlarda kredi çekmeye muhtaç kalabilir. Gelir belgesi olmadan bu işlem biraz zor olabilir. Bankaların vatandaşlardan gelir belgesi istemesinin sebebi verdikleri krediyi güvence altına almaktır. Bankalar aylık taksitlerini düzenli olarak ödeyeceğini bilerek kredi vermek ister.

GELİR BELGESİ OLMADAN KREDİ ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Bankaların güvenini kazanmak, vatandaşların kredi çekme ihtimalini artırır. Bankalara gelir belgesi verilemezse bu ihtimal oldukça azalır. Fakat gelir belgesi olmadan da kredi çekebilmenin yolları vardır. Bankalar, bu durumda bazı özel şartlar arar. O şartlar şunlardır:

İpotek sunmak.

Kefil bulmak.

Ek gelir belgeleyip sunmak.

Taahhütte bulunma sözü vermek.

GELİR BELGESİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

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