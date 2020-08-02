Hiç geliriniz olmasa da bu bankalardan kredi çekebilirsiniz! İşte gelir belgesiz kredi veren bankalar...

Birçok esnaf ve çalışan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı durumlarda kredi çekmeye muhtaç kalabilir. Gelir belgesi olmadan bu işlem biraz zor olabilir. Bankaların vatandaşlardan gelir belgesi istemesinin sebebi verdikleri krediyi güvence altına almaktır. Bankalar aylık taksitlerini düzenli olarak ödeyeceğini bilerek kredi vermek ister.
Bankaların güvenini kazanmak, vatandaşların kredi çekme ihtimalini artırır. Bankalara gelir belgesi verilemezse bu ihtimal oldukça azalır. Fakat gelir belgesi olmadan da kredi çekebilmenin yolları vardır. Bankalar, bu durumda bazı özel şartlar arar. O şartlar şunlardır:
İpotek sunmak.
Kefil bulmak.
Ek gelir belgeleyip sunmak.
Sizler için gelir belgesi olmadan kredi çekebileceğiniz bankaları araştırdık. Listelediğimiz bankalar kendilerine özel şartlar sunarak kredi imkanı sağlıyor.
Odeabank’a gelir belgesiz kredi başvurusunu ister şubelere giderek iterseniz de internet üzerinden yapabilirsiniz.
Size önerimiz şubeye gidip yüz yüze başvuruyu gerçekleştirmeniz şeklinde.
Bankanın size kredi tanıyabilmesi için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor.
Daha önce finansal işlemleriniz yüzünden kara listeye düşmemiş olmanız isteniyor.
10.000 lira tutarında krediyi 36 ay vade imkanıyla gelir belgesiz vatandaşlara sunuyor.
Gelir belgesiz kredi veren bir diğer banka da Garanti Bankası’dır. İstenilen şartlar arasında;
Sicilinizin temiz olması,
Daha önce konut, ihtiyaç ya da otomobil kredisi çekmemiş olmanız,
Kredi kartı borcunuzun olmaması, bulunuyor.
Akbank, sizden sadece kredi notunuzun iyi olmasını istiyor.
Şartı sağlamanız durumunda 40.000 liraya kadar limiti olan krediyi 48 ay vade fırsatıyla alabilirsiniz.
ING Bank, gelir belgesi olmayan vatandaşlara Mini Kredi uygulaması adı altında maksimum 5000 liraya kadar kredi sunuyor.
Memurlar, Vakıfbank sayesinde gelir belgesine ihtiyaç duymadan kredi çekebilirler. Vakıfbank'ın memurlara özel bu avantajıyla maaş bordrosuna ihtiyaç duyulmadan kredi çekilebilir.
Çiftçiler, eğer tarım ve hayvancılık alanında krediye ihtiyaç duyuyorsa, Ziraat Bankası aracılığıyla gelir belgesiz kredi çekebilirler.
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