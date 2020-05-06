Hiç kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün! İşte şartlar...

SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilere ölüm aylığı ile ikinci maaş imkanı sunulmuştur. Çoğu vatandaş kendi emekli maaşından kesinti yapılmasına dair endişe duyduğu için ölüm aylığı konusunda tedirgin davranır. Ancak bu tedirginlik tamamen yersizdir. Çünkü 1 Ekim 2008'den sonra düzenlenen yasa ile birlikte bu tarihten sonra gerçekleşen ölümlerde hak sahiplerine aylık alma hakkı verilmiştir. Buna göre hak sahipleri ölüm tarihine bakılarak tek ya da çift maaş hakkını elde ederler.

ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Ölüm aylığından evlat edinilen, doğum hakkı ile tanınan ve soy bağıyla tescillenen çocuklar; nüfus kayıtlarına göre belirlenen anne/babalar ile Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikahla evli olan eşler yararlanabilirler. Ancak bu kişilerin ölüm aylığı almasında değişik maddeler devreye sokulmuştur.

Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için kişinin adına en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmelidir.

4A koluna mensup olanların ise; hizmet borçlanması süreleri hariç, en az 5 yıllık hizmet süresini tamamlayarak toplam 900 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmiş olmalıdır.