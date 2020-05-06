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Hiç kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün! İşte şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

Sigortalı olarak çalışan kişilerin vefat etmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumundan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı ölen sigortalının eşine, çocuklarına anne ile babasına bağlanmaktadır. Kişilerin kendi emekli aylığı bulunması durumunda da ölüm aylığı bağlanır. Böylece kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumundan çift maaş almasının yolu açılmıştır.

Hiç kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün! İşte şartlar...

SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilere ölüm aylığı ile ikinci maaş imkanı sunulmuştur. Çoğu vatandaş kendi emekli maaşından kesinti yapılmasına dair endişe duyduğu için ölüm aylığı konusunda tedirgin davranır. Ancak bu tedirginlik tamamen yersizdir. Çünkü 1 Ekim 2008'den sonra düzenlenen yasa ile birlikte bu tarihten sonra gerçekleşen ölümlerde hak sahiplerine aylık alma hakkı verilmiştir. Buna göre hak sahipleri ölüm tarihine bakılarak tek ya da çift maaş hakkını elde ederler.

ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Ölüm aylığından evlat edinilen, doğum hakkı ile tanınan ve soy bağıyla tescillenen çocuklar; nüfus kayıtlarına göre belirlenen anne/babalar ile Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikahla evli olan eşler yararlanabilirler. Ancak bu kişilerin ölüm aylığı almasında değişik maddeler devreye sokulmuştur.

Ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için kişinin adına en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmelidir.
4A koluna mensup olanların ise; hizmet borçlanması süreleri hariç, en az 5 yıllık hizmet süresini tamamlayarak toplam 900 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmiş olmalıdır.

VEFAT EDEN SİGORTALININ EŞİNE ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Eşlerin ölüm aylığı alması için vefat eden sigortalı ile arasında yasal olarak evlilik bağının bulunması gerekir. Halk arasında dul aylığı olarak da isimlendirilen maaş, eşi vefat eden kadın ya da erkek hak sahiplerine bağlanır. Buna göre sigortalının dul eşine %50 oranında aylık bağlanmaktadır. Ancak eşin aylık bağlanan çocuğu olmaması, yabancı ülke mevzuatına göre çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeni ile gelir ya da aylık bağlanmaması durumunda %75 oranında ölüm aylığı bağlanır.

VEFAT EDEN SİGORTALININ ÇOCUKLARINA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Vefat eden sigortalının çocuklarına aylık bağlanması halk arasında yetim maaşı olarak isimlendirilir. Yetim maaşından yararlanmak için çocukların cinsiyeti, yaşı, maluliyeti, öğrenim durumu ve medeni hali etkili olmaktadır.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için; kendi sigortalılık hali nedeni ile gelir veya aylık kazancının olmaması gerekir. Aynı zamanda kız çocuklarına evlenene kadar yetim aylığı verilmektedir. Kız çocuğun boşanması ya da eşinin vefatı ile dul kalması durumunda yetim aylığı yeniden bağlanır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanması durumunda herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu kriterleri aranmaz.
Erkek çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için; yaş, eğitim durumu ve maluliyet durumu belirleyici olmaktadır. Erkek çocuklarının evli olmasına bakılmaksızın; yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşına, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşına, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemesi halinde ise 18 yaşına kadar ölüm aylığı verilir. Erkek çocuklarının kendi sigortalılık hali nedeniyle aylık elde etmesi durumunda yetim aylığı kesilir.
Malul çocuklara yetkilendirilen sağlık kurulu kararı ile çalışma gücünde en az %60 oranında kayıp yaşanmasının tespit edilmesi halinde; çocukların medeni hali, yaş ve cinsiyetine bakılmadan ölüm aylığı bağlanmaktadır.

VEFAT EDEN SİGORTALININ ANNE/BABASINA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Anne/babanın 65 yaşın altında olması durumunda; ölen sigortalının eş ve çocuklarından artan hisseler ebeveynlere bağlanır. Anne/babanın 65 yaşından büyük olması durumunda ise; artan hisse şartı aranmamaktadır.

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