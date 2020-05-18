Hiç kimse detaylarını bilmiyor! Devletten 7 milyar liralık asgari ücret desteği...

Asgari ücret desteği birçok vatandaşımız tarafından çok merak ediliyor. 2020 yılında işverenlerin ödemekle yükümlü oldukları sigorta primleri için günlük olarak hesaplanan bir asgari ücret desteği sağlanacak. 2020 yılı için toplamda 7 milyar liraya yakın destek sağlanması öngörülüyor. Peki, asgari ücret desteğinden kimler yararlanabiliyor? Uyulması gereken şartlar nelerdir? Asgari ücret desteği neye göre belirleniyor? Şimdi bütün detayları öğrenme zamanı!

NE KADAR ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SAĞLANIYOR?

2020 yılında tüm iş yerleri için günlük 2,5 TL olmak üzere aylık 75 TL asgari ücret desteği veriliyor. Bu yıldan önce veya sonra tescil edilmiş iş yerleri için uygulanacak destek tutarları farklıdır.

01.01.2020 ve sonrasında tescil edilen tüm iş yerleri, günlük prime esas kazanç tutarı; 98,10 TL alt ve 735,75 TL üst limitleri arasında bildirilen sigortalı çalışanların toplam prim günü sayısı kadar destekten yararlanabilir.

Fakat daha önceki yıllarda tescil edilmiş iş yerleri için destek tutarları farklılık gösterir:

31.12.2019 ve öncesinde tescil edilen iş yerleri, 2019 yılındaki aynı ay içerisinde günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 128 TL ve altında olan sigortalı çalışanların toplam prim günü sayısı kadar destekten yararlanabilir.

Toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerlerinde ise asgari ücret desteği farklıdır: