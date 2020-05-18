Hiç kimse detaylarını bilmiyor! Devletten 7 milyar liralık asgari ücret desteği...

Asgari ücret desteği birçok vatandaşımız tarafından çok merak ediliyor. 2020 yılında işverenlerin ödemekle yükümlü oldukları sigorta primleri için günlük olarak hesaplanan bir asgari ücret desteği sağlanacak. 2020 yılı için toplamda 7 milyar liraya yakın destek sağlanması öngörülüyor. Peki, asgari ücret desteğinden kimler yararlanabiliyor? Uyulması gereken şartlar nelerdir? Asgari ücret desteği neye göre belirleniyor? Şimdi bütün detayları öğrenme zamanı!
2020 yılında tüm iş yerleri için günlük 2,5 TL olmak üzere aylık 75 TL asgari ücret desteği veriliyor. Bu yıldan önce veya sonra tescil edilmiş iş yerleri için uygulanacak destek tutarları farklıdır.
01.01.2020 ve sonrasında tescil edilen tüm iş yerleri, günlük prime esas kazanç tutarı; 98,10 TL alt ve 735,75 TL üst limitleri arasında bildirilen sigortalı çalışanların toplam prim günü sayısı kadar destekten yararlanabilir.
Fakat daha önceki yıllarda tescil edilmiş iş yerleri için destek tutarları farklılık gösterir:
31.12.2019 ve öncesinde tescil edilen iş yerleri, 2019 yılındaki aynı ay içerisinde günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 128 TL ve altında olan sigortalı çalışanların toplam prim günü sayısı kadar destekten yararlanabilir.
Toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerlerinde ise asgari ücret desteği farklıdır:
31.12.2019 ve öncesinde tescil edilen iş yerleri, 2019 yılındaki aynı ay içerisinde günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 256 TL ve altında olan sigortalı çalışanların toplam prim günü sayısı kadar destekten yararlanabilir.
Toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerleri arasında linyit ve taş çıkarılan iş yerleri için belirlenen destek tutarı şu şekildedir:
31.12.2019 ve öncesinde tescil edilen iş yerleri, 2019 yılındaki aynı ay içerisinde günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 341 TL ve altında olan sigortalı çalışanların toplam prim günü sayısı kadar destekten yararlanabilir.
Kanunda belirlenen yasalara göre 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalı çalışanı olan özel sektör iş yerleri ve 5018 sayılı kanuna ekli (I) sayılı cetveldeki kamu daireleri dışında kalan diğer kamu iş yerleri yararlanabiliyor.
Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru yapmaya gerek yok. SGK tarafından yararlanılacak olan tutar otomatik olarak belirleniyor. İşverenlerin çalışanlarına ait oluşan sigorta prim borçlarından destek tutarı otomatik olarak düşülüyor.
2020 yılından önce tescil edilmiş iş yerleri, SGK’ya herhangi bir borçları olsa dahi bu destekten yararlanabilirler.
Fakat ilk olarak 2020 yılında tescil edilmiş olan iş yerleri, hem ilgili ayın prim borcunu yasal süre kapsamında ödemiş olması hem de daha önceki dönemlere ait herhangi bir gecikme veya borç durumunun olmaması koşuluyla bu destekten yararlanabiliyor. Eğer söz konusu iş yerinin geç döneme ait bir borcu varsa ve bu borç yapılandırılmış ise o zaman bu destekten yararlanabilir.
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