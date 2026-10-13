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“Hiçbir belediye başkanı parayı toprağın altına gömmez” diyerek 50 yıllık planı duyurdu

Düzce Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen içme suyu şebekesi yenileme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 45 milyon Euro kaynak ayrılan altyapı projesi kapsamında yaklaşık 50 kilometrelik içme suyu hattı tamamlanırken, kent genelinde bugüne kadar 48 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

“Hiçbir belediye başkanı parayı toprağın altına gömmez” diyerek 50 yıllık planı duyurdu

Düzce'de içme suyu altyapısının yenilenmesi ve yolların iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Belediye tarafından yürütülen projeler kapsamında bir yandan yeni içme suyu hatları döşenirken diğer yandan altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama yapılıyor.

1250 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI YENİLENİYOR

Kent merkezindeki mevcut içme suyu şebekesinin yenilenmesi amacıyla başlatılan proje için 45 milyon Euro kaynak sağlandı. Toplam 1250 kilometrelik hattı kapsayan çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlayan boruların değiştirilmesi ve su dağıtım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 50 kilometrelik bölümde çalışmalar tamamlandı. Yeni hatların döşenmesine belirlenen program doğrultusunda devam ediliyor.

ARITMA TESİSİNİN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

İçme suyu şebekesindeki yenilemeyle birlikte arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması için de çalışmalar yürütülüyor.
1997 yılında inşa edilen mevcut tesisin yanına yeni bir arıtma tesisi yapılıyor. Projeyle birlikte günlük 25 bin metreküp olan arıtma kapasitesinin 130 bin metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Yeni tesisin, kentin artan nüfusuna bağlı olarak gelecekte oluşabilecek içme suyu ihtiyacını karşılaması amaçlanıyor.

500 MİLYON TL'LİK ASFALT ÇALIŞMASI

Altyapı yatırımlarıyla eş zamanlı yürütülen yol yenileme çalışmaları için ilk etapta 500 milyon TL bütçeli asfalt ihalesi gerçekleştirildi.

Belediyenin paylaştığı bilgilere göre kent genelinde bugüne kadar 48 bin ton sıcak asfalt uygulaması yapıldı. Çalışmalarda trafik yoğunluğu, yerleşim alanlarının durumu ve yolların mevcut ihtiyaçları dikkate alınarak öncelik sıralaması oluşturuluyor.
İçme suyu hattı yenilenen bölgelerde asfaltlama çalışmalarının da tamamlanması planlanıyor.

“Hiçbir belediye başkanı parayı toprağın altına gömmez” diyerek 50 yıllık planı duyurdu 1

ÖNCE ALTYAPI, SONRA ASFALT

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, içme suyu şebekesi yenileme ve asfaltlama çalışmalarının koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Özlü, altyapı çalışmaları tamamlanmadan yapılan asfalt uygulamalarının ilerleyen süreçte yeniden kazı gerektirebileceğine dikkat çekerek, önceliğin içme suyu hatlarının yenilenmesine verildiğini ifade etti.

Belediyenin planlamasına göre altyapısı tamamlanan bölgelerde yol kaplamaları yenilenecek. Böylece aynı noktalarda tekrar kazı yapılmasının önüne geçilmesi ve asfaltın kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor.

"HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANI PARAYI TOPRAĞIN ALTINA GÖMMEZ"

Göçlerle büyüyen ve sanayide üretim, ihracat üssü haline gelen Düzce'de büyük bir dönüşümün başladığını her fırsatta belirten Başkan Özlü; "Düzce'de alt ve üst yapıda ne eksiğimiz olduğunu belirlemekle başladığımız süreçte bugün uygulama safhasına geçtik. Düzce bugün ayrıldığı Bolu'dan nüfus olarak çok üstte. Bu durumda şehrimiz, yeni yaşam alanlarına ve bu yaşam alanlarının doğru şehirleşme ile inşa edilmesine ihtiyaç duyuyor.

Gelişen ve büyüyen Düzce, 30 milyonluk nüfusa ortalama 2,5 saat mesafede bulunuyor. Dolayısıyla bu şehir son yıllarda en gözde yaşam alanlarından birisi, geleceğin yükselen yıldızı, yaşamak için büyükşehirden ayrılanların ilk tercihi. Yaşam alanlarımızda konforu artırmak için artık ömrünü tamamlayan alt yapı yatırımlarımız için de dev bir proje hazırladık. Su cenneti Düzce'de hemşehrilerimizin su sorunu yaşamasını kabul edemeyiz. Her zaman söylüyorum; derdimiz hizmet. Çünkü hiçbir belediye başkanı 45 Milyon Euro'yu görünmeyen bir hizmete vakfetmez."

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
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