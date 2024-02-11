FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hile uyarısı geldi: Fiyatı 250 liranın altında satılıyorsa dikkat edin! "Sahte raporl

Hile uyarısı geldi: Fiyatı 250 liranın altında satılıyorsa dikkat edin! "Sahte raporl

11.02.2024 09:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, son günlerde hakiki zeytinyağı adı altında litresi 80-100 TL civarında satılan karışım zeytinyağlarına karşı vatandaşları uyardı. Çondur, “Litresi 250 TL’nin altındaki yağlardan şüphe duyulmalı. Hileli yağ en basit fiyatından anlaşılır. Aynı zamanda bu tağşiş yağlar uzun vadede kanser yapıcı etkiye sahip” dedi.

E-ticaret siteleri üzerinden hileli satışlar decam ediyor. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, son günlerde e-ticaret üzerinde hakiki zeytinyağı iddiasıyla satılan ve fiyatı piyasanın çok altında olan zeytinyağlarının, tağşiş zeytinyağı olduğu ve anlamanın en kolay yolunun fiyatı olduğuna dikkati çekti. Tağşiş zeytinyağının ilk bakışta hakiki zeytinyağından ayırt edilemediğini ancak laboratuvar analizi ile tespit edilebileceğini ifade eden Çondur, zeytinyağının başka yağlar ile karıştırılmasının da Türk Gıda Kodeksi'ne göre yasak olduğunu belirtti.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

Son yıllarda uluslararası piyasalarda zeytinyağı fiyatındaki artışın Türkiye’ye de etki ettiğini ve artan fiyatlar sebebiyle e-ticaret siteleri üzerinden hakiki zeytinyağı adıyla ucuza hileli zeytinyağlarının satışının arttığını ifade eden Başkan Çondur, “Son 2 yıldır, özellikle dünyanın en büyük üreticisi olan İspanya’daki mevcut kuraklık dolayısıyla rekolteleri 1 milyon 600 bin ton seviyesinden 600 bin tonlara kadar geriledi. Yani yaklaşık sadece 1 milyon ton sadece İspanya’nın üretimde kaybı var. Geçen yıl özellikle Türkiye bu işten olumlu olarak ayrıldı. Çünkü geçen sene Türkiye yaklaşık 380 bin ton zeytinyağı üretti. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük üretimlerinden birisiydi. Özellikle Avrupa üretimindeki bu düşüşten sonra uluslararası piyasalarda 3 bin 300 Euro civarında seyreden ton fiyatı yaklaşık 9 bin Euro'ya kadar yükseldi.Yani yurtdışı piyasalarındaki bu artış tabii ki Türkiye’ye de sirayet etti." dedi.

Çondur şu ifadeleri kullandı:

"Bu yükselme, gerçek üretici ve gerçek bu işin markalı, ambalajlı üretimi ve satışını yapanlar için olumlu olarak seyretse de bazı olumsuz olaylara da yol açmış durumda. Özellikle kontrolü yapılamayan e-ticaret sitelerinde şuanda bu fiyatların çok altında fiyatlarla ambalajlı zeytinyağı satışı yapılmakta. Taş baskı, soğuk sıkım, erken hasat isimleri altında ama kilosu 250 liranın altında alınan her yağdan tüketicilerimizin şüphe duyması gerekiyor. Çünkü bunların toptan fiyatı, ton bazındaki, tanker bazındaki fiyatları 250 TL. Perakendede 300 TL ve üzerinde satılan bu yağlar kesinlikle, stok fazlası adı altında veya geçmiş yıl mahsulü adı altında 80-100 liralara pazarlanamaz. Bu yağlar karışıktır. Bunlar tağşişli yağlardır. Tağşiş, zeytinyağının başka bir yağla hileli olarak karıştırılması anlamına gelir ve zeytinyağı Türk Gıda Kodeksi’ne göre başka hiçbir yağla karıştırılamaz. Başka bir yağla zeytinyağının karıştırılması kanunen yasaktır”

"SAHTE RAPORLARLA PAZARLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"SAHTE RAPORLARLA PAZARLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hileli zeytinyağlarının satışı noktasında tüketiciye büyük görevler düştüğünü ifade eden Çondur, hileli yağların kanserojen etkiye sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu yüzden tüketicilerimize çok büyük görevler düşüyor. Ucuza yağ aldıklarını zannederek hileli taklit yağ alıyorlar. Bunlar sadece işini layıkıyla yapan zeytinyağı üreticisine ya da tüccarına olumsuz yansımıyor, kendi sağlıklarına da olumsuz etki ediyor. Uzun vadede yedikleri bu karışık yağlar kanserojen etkiye sahip ve gerçekten insan sağlığına çok zararlı yağlar." uyarısını yaptı.

Çondur şunları kaydetti:


"Çok zararlı maddeler de barındırıyor. Klorofil gibi maddeler de kullanıyorlar renklendirmek için. Vatandaşlarımız kesinlikle bu ucuz yağlara, taklit yağlara rağbet etmesinler. Sahte analiz raporlarıyla, sahte belgelerle, internetten bunu pazarlamaya uğraşan çok satıcı var. Bunlara ne yazık ki, ulaşmamız da, denetimi de mümkün olmuyor. Gerçek zeytinyağları her zaman insan sağlığı için çok yararlıdır. Zeytinyağı meyve suyudur. Kimyasal işlem görmeden tüketilebilen bir yağdır. İnsan sağlığı için de içerisinde bulundurduğu fenoller açısından da özellikle kanser gibi hastalıklara da müthiş iyi gelen bir yağdır. O yüzden zeytinyağı tüketimini artıralım ama hileli yağ tüketimini değil. Gerçek zeytinyağı tüketimini artıralım. Bizim de amacımız bu yönde”

"EN KOLAY FİYATIYLA AYIRT EDİLİR"

"EN KOLAY FİYATIYLA AYIRT EDİLİR"

Fiziksel olarak ayırt edilemeyen hileli yağların en kolay fiyatıyla ayırt edilebileceğini vurgulayan Çondur, “Böyle fiziksel olarak bunları ayırt etmek mümkün değil. Bu laboratuvar ortamında analizle ayırt edilebilen bir durum. En kolay ayırt edilecek şey aslında fiyatı. En kolay fiyatla ayırt edebilirsiniz. Marka ve fiyatla. Bu çok basit. Ucuz yağ gerçek zeytinyağı değildir. Elinizde bugün bin ton yağ olsun. Bin ton yağın kilosunu 250 TL’den aşağıya satmazsınız. 1 litreyi de 80 liraya kimse kimseye satmaz. Ne eski mahsul diye satar ne stok fazlası diye satar. Bunlar kesinlikle karışık yağlardır. Bu yağlardan da kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Çünkü yerseniz kanser olursunuz. O yüzden kesinlikle tüketicilerimiz bunlara kanmasın. İnternetten bu zeytinyağı alışverişlerinde çok dikkat etsinler. Özellikle söylüyorum, markalı yağlara yönelimini artırsınlar. Ucuz yağlara lütfen rağbet etmeyin” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı fiyat rapor sahte
En Çok Okunan Haberler
Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Emekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

Emekli ikramiyesinde yeni hesap! SGK Uzmanı net rakamı vererek anlattı

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de!

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme! Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de!

Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı

Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı

Sıfır otomobil fiyatlarında kafalar karışık! Tek tek belli oldu

Sıfır otomobil fiyatlarında kafalar karışık! Tek tek belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.