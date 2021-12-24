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Hindi nereden ve nasıl alınır? Marketlerde yılbaşı hindisi satılıyor mu? İşte fiyat listesi...

24.12.2021 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına ve Noel bayramına oldukça kısa bir süre kalmışken, yılbaşı hindisinin nereden alınacağı merak ediliyor. Noel bayramı bu sene 25 Aralık'ta başlayacak. Yılbaşı ise 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede kutlanacak. Peki hindi nereden ve nasıl alınır? Marketlerde yılbaşı hindisi satılıyor mu? İşte fiyat listesi...

Hindi nereden ve nasıl alınır? Marketlerde yılbaşı hindisi satılıyor mu? İşte fiyat listesi...

2022'ye kısa bir süre kala yılbaşı hindisinin nereden ve nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olarak bilinen yılbaşı hindisi, farklı şekillerde servis edilen bir lezzet. Peki yılbaşı hindisi nereden ve nasıl alınır?

YILBAŞI HİNDİSİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Noel bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar yılbaşı hindisinin nereden ve nasıl alınacağını merak ediyor. 25 Aralık'ta kutlanacak olan Noel bayramı, 20. yüzyılın başlarından itibaren Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşmış olan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanmaktadır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlamaktadır, kutlama 25 Aralık bitimine kadar sürmektedir.

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Noel ve yılbaşı arifesinde hindi almak isteyen vatandaşlar direkt zincir ve bazı büyük marketlere giderek yılbaşı hindisi alabilir.

YILBAŞI HİNDİSİ FİYATI NE KADAR?

Yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindilerin fiyatları da araştırılmaya başladı. Bu sene hindi fiyatları 250- 600 TL arasında kilosuna göre değişim göstermekte. Bolu ise Türkiye’nin hindi üretiminde yüzde 30’unu karşılıyor. Yılbaşı için özel üretilen hindiler, 20 Aralık 2021 itibarıyla raflardaki yerini almaya başlayacak. Bu sene hindilerin 40-50 TL’den satılacağı ifade ediliyor.


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