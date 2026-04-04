Spot piyasada doğal gaz fiyatları (4 Nisan 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 15 bin 92 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 588 bin 68 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 677 bin 713 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 15 bin 92 lira 70 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 304 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 847 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 338 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 219 bin 93 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 177 milyon 615 bin 280 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladıİstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Nisan 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Nisan 2026)

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

