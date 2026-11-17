Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalık cennet hurmasına ilgi yükseldi. Geçen yıl kilogramı 80 TL'den satılan meyvenin fiyatı bu yıl 50 TL'ye geriledi. Fiyatlardaki düşüş, vatandaşların kurutmalık cennet hurmasına yönelmesini sağladı.

Kışlık hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, cennet hurmalarının kabuklarını soyduktan sonra saplarından iplere dizerek güneşte kurumaya bırakıyor. Kurutma işleminin ardından meyveler, kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

FİYAT 80 TL'DEN 50 TL'YE GERİLEDİ

Cennet hurması satıcısı Hüseyin Ölmez, geçen yıl kilogramı 80 TL olan ürünün bu yıl 50 TL'den satışa sunulduğunu belirtti. Fiyatlardaki gerilemede bu yıl hava şartlarının üretim açısından elverişli olmasının ve verimin artmasının etkili olduğunu ifade eden Ölmez, fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların ürüne ilgisinin de arttığını söyledi.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK OLARAK DA TERCİH EDİLİYOR

Yüksek besin değeriyle öne çıkan cennet hurması, lif ve antioksidan içeriği sayesinde sağlıklı atıştırmalıklar arasında da yer alıyor. Lif yönünden zengin olan meyvenin sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini desteklediği biliniyor. Özellikle kış aylarında tüketilmek üzere kurutulan cennet hurması, bu yıl daha uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır