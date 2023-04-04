Hız, güvenlik, donanım… Hepsinden birer birer geçti! Togg’a seri üretim öncesi Avrupa onayı

Türkiye'nin otomobili Togg, yola çıkmadan önce onlarca testten başarıyla geçerken, TSE tarafından üretimin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme süreci tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Togg'un trafiğe çıkabilmesi için onlarca test gerçekleştirildi.

Togg yollara çıkmadan önce, elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti. Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği otomotiv mevzuatı kapsamındaki bütün testleri tamamlayan Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı.

TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NDAN TSE’YE YETKİ

Türkiye'nin ulusal uygunluk değerlendirme ve standart hazırlama kuruluşu olan TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmesi ile Togg'un yurt içindeki testlerini bizzat yaparken, yurt dışı testlerine de iştirak etti. TSE, Togg'un üretiminin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme sürecini de tamamladı. Türkiye'de sıfırdan üretilen bir otomobilin ilk kez alabildiği belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

“GÜÇLÜ VE KONFORLU”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg bir otomobilden fazlası, rakipleri ile piyasada çok rahat yarışacak. Ses yok, çevreye zarar vermiyor, güçlü, gayet konforlu ama aynı zamanda teknolojik." değerlendirmesinde bulundu.

Togg'un seri üretimi ve trafiğe çıkışı için başarıyla geçtiği bazı testlerin ismi şöyle:

