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Hızlı tren ağı büyüyor: Hedef 48 saatte tüm Türkiye

Türkiye'nin hızlı tren ağı büyüyor. Bakan Uraloğlu, 2028'e kadar doğrudan hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının 27'ye çıkarılacağını açıkladı.

Hızlı tren ağı büyüyor: Hedef 48 saatte tüm Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hızlı tren projelerinin sürdüğünü belirten Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı tren bağlantısına sahip il sayısının 11'den 27'ye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, uzun vadede ise Türkiye'nin dört bir yanının hızlı tren ağıyla birbirine bağlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, ulaşım yatırımlarının yalnızca altyapı projelerinden ibaret olmadığını belirterek, bu yatırımların ticaret, üretim, istihdam ve bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını söyledi. Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında yaklaşık 355 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini aktardı.

Hızlı tren ağı büyüyor: Hedef 48 saatte tüm Türkiye 1

DEMİR YOLU AĞI GENİŞLİYOR

Türkiye'de demir yollarının 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele alındığını ifade eden Uraloğlu, yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 14 bin kilometreye yaklaştığını söyledi. Mevcut ağın 2 bin 251 kilometresini yüksek hızlı tren hatlarının oluşturduğunu belirten Bakan Uraloğlu, yeni hatların yanı sıra mevcut hatlarda da modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ile Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projelerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi'nin de Türkiye'nin bölgesel demir yolu bağlantılarını güçlendireceğini ifade etti.

Hızlı tren ağı büyüyor: Hedef 48 saatte tüm Türkiye 2

YENİ PROJELER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirilecek yeni demir yolu hattıyla İstanbul Boğazı'nda Marmaray'a alternatif bir güzergah oluşturulmasının planlandığını belirten Uraloğlu, proje kapsamında ihale sürecinin ardından bu yıl inşaat çalışmalarının başlamasının hedeflendiğini söyledi.

Demir yolu altyapısının yük taşımacılığı açısından da geliştirildiğini dile getiren Uraloğlu, halen 439 kilometrelik iltisak hattının işletildiğini, bu uzunluğun 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkarılmasının planlandığını kaydetti. Ayrıca lojistik merkez sayısının da 13'ten 25'e yükseltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Hızlı tren ağı büyüyor: Hedef 48 saatte tüm Türkiye 3

2053 HEDEFİ: 48 SAATTE TÜM TÜRKİYE

Bakan Uraloğlu, demir yolu ağının 2028 yılına kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı. Halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, 2028 yılına kadar hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayısının 27'ye çıkarılacağını söyledi.

Uraloğlu, uzun vadeli hedefler kapsamında ise Türkiye'nin dört bir yanının hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlanacağını belirterek, 2053 yılında 48 saat içinde tüm Türkiye'nin hızlı trenle gezilebilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hızlı tren ulaşım ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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