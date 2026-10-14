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Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin, "Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz" dedi.

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025'te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, "3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40'ı aştı" açıklamasında bulundu.

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek 1

HIZLI TREN KARADENİZ'E UZANACAK

Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek 2

"YILDA 12 MİLYON YOLCU VE 14 MİLYON TON YÜK TAŞIMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demir yolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz" diye konuştu.

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek 3

Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demir yolu bağlantısı oluşturacağını belirterek "Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek 4

8 TÜNEL VE 19 KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışmalardaki son durumu aktaran Uraloğlu, "Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19'unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek 5

Uraloğlu, aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Samsun hızlı tren Abdulkadir Uraloğlu
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