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Hızlı tren hattı için rüşvet iddiası! Tapu müdürü, memurlar ve emlakçı da var

Edirne'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattının geçeceği bölgeler ve diğer arazilerin alım satım işlemlerindeki rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında eski Havsa Tapu Müdürü, tapu memurları ve emlakçıların bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Hızlı tren hattı için rüşvet iddiası! Tapu müdürü, memurlar ve emlakçı da var

Edirne'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattının geçeceği bölgeler ile çeşitli arazilerin alım satım işlemlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında eski Havsa Tapu Müdürü, tapu memurları ve emlakçıların bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

HIZLI TREN GÜZERGÂHINDAKİ ARAZİLER İNCELEMEYE ALINDI

İstanbul Halkalı ile Edirne Kapıkule arasında yapılacak hızlı tren hattının güzergâhında bulunan araziler ve farklı bölgelerdeki taşınmazların alım satım süreçleri, rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturma konusu oldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arazi işlemlerinde rüşvet alındığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Çalışmalar, Havsa ve Uzunköprü ilçe tapu müdürlüklerini ilgilendiren işlemleri de kapsadı.

TAPU MÜDÜRÜ, MEMURLAR VE EMLAKÇILAR GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında daha önce Havsa ilçesinde tapu müdürü olarak görev yapan ve sonrasında başka bir ile atanan İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere Edirne Adliyesine götürüldü.

Hızlı tren hattı için rüşvet iddiası! Tapu müdürü, memurlar ve emlakçı da var 1

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin mahkemedeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında eski Havsa Tapu Müdürü İ.K., tapu memurları ve emlakçıların da yer aldığı 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne tapu rüşvet operasyonu
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