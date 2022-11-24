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Hızlı tren uçakla yarışacak! Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek projenin detayları ortaya çıktı…

24.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı trenle ilgili merakla beklenen adım atılıyor. AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek yüksek hızlı tren hattı için düğmeye bastığı öğrenildi. Dev hat günde 240 bin yolcu kapasiteli olacak. Proje kapsamında onlarca tünel ve viyadük inşa edilecek. İşte hızlı trenle ilgili çok konuşulacak o projenin detayları…

Hızlı tren uçakla yarışacak! Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek projenin detayları ortaya çıktı…

Ankara-İstanbul arasındaki yeni hızlı tren hattı için düğmeye basılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hazırlıklarına devam eden hükümetin yeni adımının hızlı trenle ilgili olduğu öğrenildi. AK Parti’nin önümüzdeki dönemde Ankara - İstanbul arası yolculuğu 80 dakikaya indirecek hızlı tren hattı için de düğmeye basacağı öğrenildi. Dev projenin hazırlık sürecinin de hızlandırıldığı belirtildi.

YENİ HAT İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hatla ilgili fizibilite çalışmalarına başladığı bildirildi. Çalışmalar sonrasında güzergâh, hangi yöntem ile yapılacağı, temel atmanın ne zaman yapılacağı gibi detaylar ortaya çıkacak. Proje bittiğinde Türkiye de çağın hızına uygun bir hızlı tren hattına kavuşmuş olacak.

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350 KİLOMETRE HIZA ÇIKABİLECEK

Sabah'ın haberine göre; Ankara-İstanbul arasındaki çalışan Yüksek Hızlı Tren (YHT) maksimum 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yeni yapılacak hattın hızı ise 350 kilometreyi bulacak. Böylece şu anda yaklaşık 5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek. Hızlı trene binmek ise vatandaşlar için uçak yolculuğundan bile avantajlı hale gelecek.

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70’E YAKIN TÜNEL, 40 VİYADÜK YAPILACAK

Proje kapsamında 70'e yakın tünel, 40 civarında viyadük yapılması gerektiği hesaplanıyor. Hat tamamlandığında günde 240 bin, yılda ise 88 milyona yakın yolcu taşıma kapasitesine ulaşarak kara yolu ulaşımının yükü hafifleyecek.

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Recep Tayyip Erdoğan hızlı tren ankara istanbul

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