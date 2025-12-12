Hızlı trenlere ek sefer geliyor! Tarih açıklandı: O şehirleri kapsayacak

Ulaşımın en kolay yollarından biri olan Yüksek Hızlı Trenlerde talep yoğulnluğu yaşanıyor. Yılbaşına az bir süre kala boş koltuk bulmada yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yeni bir karar aldı.

YHT EK SEFERLER DÜZENLEYCEK

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, 14 Aralık 2025 itibarıyla Cuma ve Pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenleneceği belirtildi.

Artan yolcu talebi için böyle bir karar aldıklarını duyuran YHT, saatleri de paylaştı. Buna göre, Ankara-İstanbul-Ankara arasında yapılacak olan tren seferleri şu şekilde yapılacak:



🚄 Ankara → İstanbul