Hızlı trenlere ek sefer geliyor! Tarih açıklandı: O şehirleri kapsayacak

TCDD Taşımacılık artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025 tarihinden itibaren ek sefer koydu. Sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek YHT seferlerine ek seferler konulduğu belirtildi.

Ezgi Sivritepe

Ulaşımın en kolay yollarından biri olan Yüksek Hızlı Trenlerde talep yoğulnluğu yaşanıyor. Yılbaşına az bir süre kala boş koltuk bulmada yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yeni bir karar aldı.

Hızlı trenlere ek sefer geliyor! Tarih açıklandı: O şehirleri kapsayacak 1

YHT EK SEFERLER DÜZENLEYCEK

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, 14 Aralık 2025 itibarıyla Cuma ve Pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenleneceği belirtildi.

Hızlı trenlere ek sefer geliyor! Tarih açıklandı: O şehirleri kapsayacak 2

Artan yolcu talebi için böyle bir karar aldıklarını duyuran YHT, saatleri de paylaştı. Buna göre, Ankara-İstanbul-Ankara arasında yapılacak olan tren seferleri şu şekilde yapılacak:

🚄 Ankara → İstanbul

  • Hareket: 21.00
  • Varış: 01.15
    🚄 İstanbul → Ankara
  • Hareket: 20.24
  • Varış: 00.48
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul hızlı tren YHT yüksek hızlı tren
