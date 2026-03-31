Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 33,58 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 33,58 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,77 yükseldi.

Endeks, Şubat 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,04, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 38,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 31,48 arttı.

H-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,18, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,15 yükselirken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,34 azalış gösterdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

