FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 1,3, aylık yüzde 0,6 arttı

Hizmet üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,3, aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 1,3, aylık yüzde 0,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,6 ARTTI

Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 azalış kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖTV indirimi sonrası motorin ve benzine zam geldi!ÖTV indirimi sonrası motorin ve benzine zam geldi!
Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık yüzde 2,5 arttıÜcretli çalışan sayısı haziranda yıllık yüzde 2,5 arttı

Anahtar Kelimeler:
Endeks hizmet tüik üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.