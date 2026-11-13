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Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,1 arttı

Hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 10,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,3 azaldı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Hizmet üretim endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri aynı kaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,6 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,1 azaldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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