Hobi olarak başladı, ticari sektöre dönüştü! Yabancılardan yoğun talep geliyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde tropikal meyve yetiştiriciliği son 10 yılda önemli bir büyüme gösterdi. İlçede hem üretici sayısı hem de tropikal meyvelere ayrılan tarım alanı belirgin şekilde arttı.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Alanya’da sebze üretiminden edinilen tecrübe tropikal meyvelere de aktarılırken, ilçede yaklaşık 40 farklı tropikal meyve türü yetiştiriliyor.

ÜRETİCİ SAYISI 10 YILDA YÜZDE 159 ARTTI

Çiftçi Kayıt Sistemi verileri ile saha çalışmalarından elde edilen bilgilere göre, 2016’da 859 olan tropikal meyve üreticisi sayısı 2026’da 2 bin 227’ye çıktı. Böylece üretici sayısında 10 yıllık dönemde yüzde 159 artış kaydedildi.

Aynı süreçte üretim alanı da yüzde 95 büyüdü. Tropikal meyveler için kullanılan alan 19 bin 282 dekardan 37 bin 605 dekara yükseldi.

İlçede bazı üreticiler birden fazla tropikal meyve çeşidini aynı anda yetiştiriyor. Avokado 24 bin dekar alanda 1776 üretici, muz 12 bin dekar alanda 454 üretici, mango 403 dekar alanda 36 üretici, passiflora 204 dekar alanda 13 üretici ve ejder meyvesi 75 dekar alanda 9 üretici tarafından üretiliyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, TİCARİ SEKTÖRE DÖNÜŞTÜ

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 30 yıl önce hobi amacıyla başlayan tropikal meyve yetiştiriciliğinin özellikle son 10 yılda ticari bir sektöre dönüştüğünü belirtti.

Alanya’nın yeniliklere açık yapısının bu gelişimde etkili olduğunu ifade eden Hüddoğlu, tropikal meyve üretiminin ilçede giderek daha geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Resmi kayıtlara geçen üretimin yanı sıra kişisel tüketim amacıyla tropikal meyve yetiştirilen küçük bahçeler, site bahçeleri ve benzeri alanların da bulunduğuna dikkati çeken Hüddoğlu, üretimin yalnızca ticari işletmelerle sınırlı olmadığını aktardı.

Alanya Belediyesi ve peyzaj mimarlarıyla yürütülen çalışmaların tropikal meyvelere yönelik farkındalığı artırdığını kaydeden Hüddoğlu, yeni yapılan site bahçeleri ve parklarda avokado, mango, papaya, passiflora ve ejder meyvesi gibi ürünlerin fidanlarının kullanılmaya başlandığını dile getirdi.

Tropikal meyvelerin ilçenin tarımsal üretimindeki payının önümüzdeki yıllarda daha da yükselmesini beklediklerini belirten Hüddoğlu, "Bugün Alanya'da üretilen 40'a yakın tropikal meyve türünden 20'si ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak boyuta geldi." dedi.

AVRUPA PAZARINA 48-56 SAATTE ULAŞABİLİYOR

Tüm tropikal meyve çeşitlerinde iç piyasanın ihtiyacını karşılayabilecek üretim seviyesine ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Hüddoğlu, önümüzdeki 10 yılda dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası fuarlar ile pazar görüşmelerinde Alanya’da yetiştirilen ürünlere yabancı alıcıların ilgi gösterdiğini ifade eden Hüddoğlu, özellikle Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasından tüccarların ilçeye gelerek ürün talebinde bulunduğunu kaydetti.

Alanya’nın Avrupa pazarına yakın konumunun önemli bir avantaj sunduğunu vurgulayan Hüddoğlu, ürünlerin dalından toplandıktan sonra 48 ila 56 saat içerisinde Avrupa’ya ulaştırılabildiğini belirtti.

Güney Amerika’dan gerçekleştirilen sevkiyatlarla karşılaştırıldığında lojistik maliyetlerinin daha düşük olduğunu dile getiren Hüddoğlu, bölgenin iklim ve toprak özelliklerinin de yetiştirilen ürünlerin kalite ve lezzetine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Bu avantajlar nedeniyle yabancı alıcıların Alanya’daki üreticilere doğrudan sözleşmeli üretim teklifleri sunduğunu aktaran Hüddoğlu, tropikal meyvelerin ihracat potansiyelinin gelecek dönemde daha da yükselmesini beklediklerini ifade etti.

HEDEF SADECE TAZE SATIŞ DEĞİL

Tropikal meyvelerin yalnızca taze olarak pazarlanması yerine işlenerek daha yüksek katma değer oluşturulması için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Hüddoğlu, özellikle mangonun çay, marmelat ve kurutulmuş ürün şeklinde değerlendirilebilmesinin yanı sıra kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılabilecek türevlerinin geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Yeni toptancı halinin hizmete girmesiyle uluslararası pazarlara daha düzenli ve daha yüksek miktarda ürün gönderebileceklerini ifade eden Hüddoğlu, tropikal meyve sektörünün önümüzdeki yıllarda Alanya ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Üretim kapasitesini artırırken dış pazarlardaki payı da büyütmeyi amaçladıklarını belirtti.

Hüddoğlu, "Hedefimiz 10 yıl içinde Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasının en büyük tropikal meyve tedarikçisi konumuna yükselmektir." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır