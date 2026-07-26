Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı ilk yarıda yüzde 36,6 arttı

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yılın ilk yarısında artışını sürdürdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-haziran döneminde Suriye'ye 3 milyon 182 bin 61 ton ürün gönderilirken, ihracat miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,6 yükseldi.

Söz konusu dönemde Suriye'ye en fazla ihracat 103 milyon 879 bin dolarla değirmencilik ürünlerinde gerçekleşti. Bu kalemi 102 milyon 256 bin dolarlık çimento ile 80 milyon 107 bin dolarlık elektrik ve enerji ürünleri takip etti. Çimento sektöründe kaydedilen yüzde 116,8'lik ihracat artışı ise dikkat çekti.

ÇİMENTO İHRACATINDA DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

Suriye'ye yapılan ihracatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi 461 milyon 823 bin dolarlık pay aldı. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 34,6, değer bazında ise yüzde 11,4 artış gösterdi.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, 2025 yılının Suriye pazarında yaklaşık yüzde 70'lik ihracat artışıyla tamamlandığını, 2026 yılında da yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

GÜMRÜK TARİFELERİ TİCARETİN GÜNDEMİNDE

Kadooğlu, bankacılık sisteminin uluslararası finansal sisteme entegrasyonu, güvenlik şartlarındaki iyileşme ve İslahiye ile Nusaybin sınır kapılarının tam kapasiteyle hizmet vermesi için yürütülen hazırlıkların ticarete olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. İki ülke yönetimlerinin attığı karşılıklı adımların ortak gelecek hedeflerini güçlendirdiğini söyledi.

Haziran ayında Suriye'de yürürlüğe giren yeni kararnameyle binden fazla üründe güncellenen gümrük vergilerinin, iki ülkenin ortak ticaret vizyonu doğrultusunda yeniden değerlendirileceğine inandıklarını dile getiren Kadooğlu, bazı ürün gruplarında uygulanan yüksek tarifelerin ihracat maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

Ton başına 1000 dolara kadar ulaşan gümrük tarifelerinin, 20 tonluk bir tır için ek masraflarla birlikte yaklaşık 25 bin dolarlık ilave maliyet oluşturduğunu belirten Kadooğlu, bu yükün karşılıklı diyalogla makul seviyelere çekilmesinin hem Türkiye'nin ihracat potansiyelini artıracağını hem de Suriye'nin ihtiyaç duyduğu ürünlere daha uygun koşullarda erişim sağlayacağını kaydetti.

Kadooğlu ayrıca, iki ülke arasındaki ticaretin daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesi için gümrük tarifelerinin ortak menfaatler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve serbest ticaret anlaşmasının yeniden yürürlüğe alınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır