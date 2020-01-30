FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Huawei FreeBuds 3'ün kırmızı rengi şubat ayında Türkiye'de

Huawei FreeBuds 3'ün kırmızı rengi şubat ayında Türkiye'de

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Huawei FreeBuds 3'ün kırmızı rengi şubat ayında Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin açık tasarımlı aktif gürültü engelleme özelliğine sahip tam kablosuz kulaklığı FreeBuds 3, yeni rengi kırmızı ile seriyi çeşitlendiriyor.

Şirket açıklamasına göre, ergonomik yuvarlatılmış eğrisi ve doğal açık oturuş tasarımı ile Huawei FreeBuds 3 kulaklık, tüketicilerin isterlerse saatlerce rahatsız olmadan kulaklarında tutmasını sağlayan bir kullanım sağlıyor. Huawei FreeBuds 3, parlak siyah, beyaz ve kırmızı renkler ile tamamlanan bir tasarım sunuyor.

Estetik, ergonomik ve akustik faydaya sahip yeni form faktörleri üzerinde yapılan araştırmalar, Huawei FreeBuds 3 için Dolphin Bionic Design'ı ortaya çıkarttı. Bu tasarım, kulakta biraz daha derine oturabilme yeteneği ile birlikte dinleyici için ses kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlıyor.

- Tüm gün dayanan pil süresi

Huawei FreeBuds 3, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklık olarak öne çıkıyor.

Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde ediliyor. ANC işlevini açmak ya da kapatmak için sol kulak içine hafifçe vurularak kalabalık metroda veya gürültülü bir restoranda bile müzik dinlenebiliyor.

Huawei FreeBuds 3'teki yüksek hassasiyetli 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde dikkatlice ayarlandı.

FreeBuds 3 kutusu, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar şarj edilebiliyor.

Kirin A1 çipinin yüksek verimli güç tüketimini kullanan Huawei FreeBuds 3, tek bir şarjla 4 saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor.

Huawei FreeBuds 3,
kırmızı renk seçeneği ile şubat ayında Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei, huawei freebuds 3, kırmızı,

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Başvuru ücretine 20 euro zam

Başvuru ücretine 20 euro zam

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Maskeler tükenme noktasına geldi! Türkiye’de maskelere olan talep arttı

Maskeler tükenme noktasına geldi! Türkiye’de maskelere olan talep arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çerkezköy TSO sınırları aşıyor

Çerkezköy TSO sınırları aşıyor

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Yılın ilk karpuz fideleri ekildi

Yılın ilk karpuz fideleri ekildi

Maskeler tükenme noktasına geldi! Türkiye’de maskelere olan talep arttı

Maskeler tükenme noktasına geldi! Türkiye’de maskelere olan talep arttı

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Fırat Aslanbaş: “Otomotiv’de ÖTV indirim beklentisi sektörü daha da canlandıracak”

Fırat Aslanbaş: “Otomotiv’de ÖTV indirim beklentisi sektörü daha da canlandıracak”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.