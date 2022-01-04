Hububat ve bakliyat ihracatı yılı 9 milyar dolar ile kapattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur. Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ihracatı karşılama oranı ise yüzde 83,1'e yükseldi" dedi. Erdoğan, 2020 yılı ihracat hedefinin 250 milyar dolar olarak revize edildiğini belirtti.

Rekora önemli bir katkı da hububat ihracatından geldi. Sektör ihracatını 2021 yılında yüzde 25,57 artışla 9 milyar 156 milyon 524 bin dolara yükseltti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2021 yılı başında 9 milyar dolarlık ihracat hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 9 milyar 156 milyon 524 bin dolar hububat, bakliyat ihracatı gerçekleşti. 2022 hedefimiz 11 milyar dolar olarak belirlendi. 2022, hepimiz için daha çok çalışmak, üretmek, ihraç etmek zorunda olduğumuz bir yıl. Ülkemizin gelişmesi, istihdamın artırılması için bunu yapmak bütün vatandaşlarımızın ortak görevidir" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ PAZAR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Salgınla birlikte bütün iş kollarında olduğu gibi ihracatta da kuralların yeniden yazıldığını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

Elbette global bir salgınla mücadele etmek ve sağlık sorunlarının yaşandığı bir dünyada ihracat yaparak nihai tüketiciye ulaşmak çok zor. Bizler bu zorlukları aşıp, dünya sofralarına Anadolu'nun bereketli topraklarında üretilen sağlıklı ürünlerimizi sunarak büyük katkı sağladık. 2022 yılında mevcut pazarlardaki payımızı attırırken yeni hedef ülkelere yönelerek buralarda da kalıcı pazarlar oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Yüksek katma değerli ürünlerimizle dünya pazarlarında her zamanki gibi güçlü olmaya ve sürdürülebilir ihracatla şartlar ne olursa olsun kesintisiz ihracatımızı yapmaya devam etmek istiyoruz. İhracatta yaşanan sıkıntıların çözümü için devletimizin ilgili bakanlıkları ile sürekli temas halindeyiz. Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın bütün kıtaları bizim için önemli pazarlardır. 2022 yılının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yılı olmasını diliyoruz."



