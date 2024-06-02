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Hükümet düğmeye basmıştı! AK Partili kurmaylar açıkladı: O meslek gruplarına "peşin vergi" geliyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.06.2024 08:05
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Hükümet yeni vergi paketi üzerinde çalışmalarına devam ederken AK Partili kurmaylar da bazı meslek gruplarına gelecek peşin vergi hakkında konuştu. AK Parti etki analizi yaptı, bazı meslek gruplarının kazançlarıyla vergileri arasında uyumsuzluk olduğu belirtildi. Çalışmaya göre önce vergi alınacak sonra beyanname verilecek. Mahsuplaşma ise vergi dönemi sonunda gerçekleştirilecek.

Hükümet düğmeye basmıştı! AK Partili kurmaylar açıkladı: O meslek gruplarına "peşin vergi" geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi muafiyet ve istisnalarının gözden geçirildiğini ve bu konudaki düzenlemelerin kamuoyuna duyurulacağını açıklamasının ardından paket için hükümet hazırlıklara başladı. Yeni pakette doktor, mühendis, diş hekimi ve bazı serbest meslek gruplarına yönelik “peşin vergi” uygulaması gündeme geldi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti kaynakları yapılan etki analizi çalışmasında, doktor, mühendis, diş hekimi veya bazı serbest meslek gruplarının ödediği vergilerle ilgili yeni çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

"ÖDENEN VERGİYLE KAZANÇ ARASINDA UYUM YOK"

Parti kurmayları “Bazı meslekleri yapanlara bakıyorsunuz, gayet lüks bir yaşamı var, son model arabalar veya lüks yaşam. Bunlara sahip olmak, iyi kazancı gerektirir. Ama ödediği vergiye bakıyorsunuz kazancı ile arasında bir uyum yok. Hatta, hiç kazanmıyormuş gibi vergi ödemeyenler bile var. Bunun önüne geçmek istiyoruz” dedi.

PEŞİN VERGİ GÜNDEMDE

Serbest meslek gruplarına ‘peşin vergi’ uygulaması getirilmesinin gündemde olduğunu ifade eden AK Parti kaynakları “Vergi peşin alınmalı, daha sonra beyannameyi versin istiyoruz. Vergi dönemi sonunda mahsuplaşma olacak. Bu yöntem vergi kaçırmanın önüne geçer. Çünkü, hiç kimse vergi incelemesine tabi olmak istemez. Beyan edilen matrah, alınan vergiden daha düşük gösterilse, bilirler ki incelemeye tabi tutulurlar” diye konuştu.

ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ YURT İÇİNDEKİ ŞİRKETLER İÇİN DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Asgari Kurumlar Vergisi uygulamasının ise sadece küresel şirket için değil, yurt içindeki şirketler için de düşünüldüğünü ifade eden AK Parti kurmayları “Yaptığımız çalışmada gördük ki, mesela Türkiye çapında vergi matrahı konusunda ilk 100’e giren firmaların ödediği vergi bile kasaya girer girmez çıkıyor. Çünkü, istisna, teşvik ve muafiyetler nedeniyle, bu vergi hazinede kalmıyor. Yapılan çalışma ile istisnalardan yararlansa bile, muafiyeti olsa bile, en az %15 ödediği kurumlar vergisi ödemek zorunda olacak” değerlendirmesini yaptı.

SIRA KAMU İHALE YASASI'NDA

Vergi paketinden sonra Kamu İhale Yasasında da istisnalar yeniden ele alınacak. AK Parti kaynakları konuyla ilgili olarak “Şu anda, kamu kurumları ‘Acil’ deyip, bu istisnalara sığınarak mal veya hizmet alımı yapmak istiyor. Bunun önüne geçilecek. İstisnaların kapsamı daraltılacak. 30’dan fazla istisna söz konusu. Bunlar azaltılacak. Ayrıca, kanunda pazarlık usulünün düzenlendiği 21’inci madde yeniden ele alınacak.


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Anahtar Kelimeler:
Doktor Mühendis vergi
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