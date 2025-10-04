FİNANS

Hükümet harekete geçti! Sabıka kaydı olanlar çalışamayacak: 3 asgari ücret tutarında ceza...

Hükümet çocukları korumak için harekete geçti. Çocukları Koruma Kanunu'na yeni bir madde eklemek için taslak hazırlandı. Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıka kaydı olanlar artık okul,kreş, çocuk parkı, kantin, oyun bahçesi ve yurtlarda çalışamayacak. Taslakta sayılan yasaklara aykırı işçi çalıştıranlara yaptırım geliyor. İşte verilecek cezalar...

Cansu Akalp

Hükümet, çocukların korunması için cinsel suçlar ile uyuşturucu suçlarından ceza alanlara çocuklarla ilgili işlerde çalıştırılmamasına yönelik bir düzenleme hazırlığında...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta Çocukları Koruma Kanunu’na yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda haklarında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik ve fuhuş suçları dâhilinde soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunanların veya kesinleşmiş hüküm bulunan kişilerin, kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, okullar, okul servisleri, kreşler, çocuk parkları gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu, çocuklara hizmet veren yerlerde çalışması yasaklanacak.

Taslağa göre, bu suçlardan mahkûm olanlar, kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, çocuk parkı, oyun bahçesi, oyun salonu gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu iş yerlerinde çalıştırılamayacak ve bu yerleri işletemeyecek.

ÜÇ NET ASGARİ ÜCRET TUTARINDA CEZA VERİLECEK!

Taslakta sayılan yasaklara aykırı olarak işçi çalıştırana mülki amir tarafından bir aylık net asgari ücret tutarından üç net asgari ücret tutarına kadar idari para cezası verilecek. Fiilin ilk cezanın verilmesinden itibaren üç yıl içerisinde tekrarı hâlinde ilgili işletmenin ruhsatı iptal edilecek. Bu suçlardan mahkum olanlara çocuklarla ilgili iş yerlerinin açılması veya işletilmesi için izin ve ruhsat verilmeyecek. Bu kişilerce işletildiğinin tespit edilmesi hâlinde verilen izin ve ruhsatlar, bunları veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından iptal edilecek.

