Hükümet trafik cezaları için kolları sıvadı! Cezalara yüzde 200 zam masada: Ehliyete el konulmasının süresi 10 yıla çıkıyor...

Aynı yıl içinde ikinci kez 3 kere ihlal eden sürücünün ehliyetine 135 gün el konulacak

-Aynı yıl içinde üçüncü kez 3 kere ihlal eden sürücünün ehliyetine 180 gün el konulacak.

Hız sınırını 5 kere yüzde 30'dan fazla aşan sürücülerin ehliyetine el koyma cezası 1 yılda 3 yıla çıkarılacak.



CEZASI 10 YILA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR!

HER SENE TEST EDİLECEKLER!

Ehliyet alma şartlarında da düzenleme yapılması bekleniyor. Buna göre, 65 yaş üstü vatandaşların trafikte belli şartları yerine getirmemesi durumunda trafikten ömür boyu men edilmeleri gündemde. Fiziksel ve psikolojik yeterliliği olmayan 65 yaş üstü sürücüler trafiğe çıkamayacak. 65 yaş üstü her sürücü her yıl bir kez bu testlerden yaptırma gerekecek.