Hükümet zam teklifini yarın yapacak! 600 bine yakın kamu işçisinin gözü kulağı bu haberde: Açıklanacağı saat belli oldu

Kamuda çeşitli kurumlarda çalışan 600 bin kamu işçisi için zam süreci devam ediyor. Kamu işçilerini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, memur zammı için de belirleyici olacak. Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini yarın saat 11.00'de verecek.

KAMU İŞÇİSİNİN ALACAĞI ZAM ORANI İÇİN KARŞILIKLI TEKLİFLER SUNULMUŞTU

4-D kamu çalışanı toplu iş sözleşmesi net zam oranı henüz netlik kazanmadı. Ancak kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme için teklif edilen ikinci zam oranı belli oldu. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi. Teklifi Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıkladı.

TÜRK-İŞ YÜZDE 17 İSTEDİ, HÜKÜMET YÜZDE 7 TEKLİF ETTİ

Ağar açıklamasında "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10" derken "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi 2026 yılında birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5" ifadelerini de kullandı.

TEKLİF BELLİ OLDU

Kamu tarafının üçüncü teklifi sunması beklenirken önemli bir haber geldi. NTV muhabiri Sibel Can "Edindiğimiz bilgiye göre; hükümet 2025 yılının ilk 6 ayı için verdiği yüzde 17’lik teklifi yüzde 22 olarak revize etti." dedi.

Henüz uzlaşmanın sağlanmadığını vurgulayan Can, hem sendika hem hükümet tarafının masada uzlaşmaktan yana olduğunu aktardı.

Kamu işçilerinin 2025 ve 2026'da alacakları zam oranının belirleneceği pazarlık masasında iş kollarının kendilerine özgü sorunlarının da görüşüldü.

RİSKLİ İŞ KOLLARI İÇİN YÜZDE 30 ZAM!

Can bazı iş kollarında farklı zam oranlarının konuşulduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Edindiğimiz bir diğer bilgiye göre riskli iş kollarında çalışanlar için iyileştirme artı zam talebi var. Bununla birlikte yüzde 30'lara kadar zam talebi var. "