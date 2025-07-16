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Kamu işçisi zam bekliyordu! Hükümetin üçüncü zam teklifi ortaya çıktı

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiriyor. İlk iki teklif geride kalırken işçi tarafı üçüncü teklifi beklemeye başladı. Kamu işçisinin zam oranlarının konuşulduğu pazarlık masasında kamu tarafının sunduğu üçüncü teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kamu işçisi zam bekliyordu! Hükümetin üçüncü zam teklifi ortaya çıktı
Cansu Akalp

Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi statüsünde yer alanlar toplu sözleşme zammını bekliyor.

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. Bu teklifin ardından uzlaşı çıkmazken ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyuruldu. İşçi tarafının beklentisi günlük en düşük işçi maaşının bin 800 lira olması olarak ifade edilmişti. İlk iki tekliften uzlaşma çıkmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üçüncü teklifin geleceğini aktardı. İşte detaylar...

600 bin kamu işçisi ve ailesinin ekonomik koşulları kamu tarafı ile süren iş görüşmelerinin sonucuna bağlı.

Kamu temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) ile İşçi sendikaları Türk-İş ve Hak-İş arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar geçtiğimiz şubat ayında teklif sunsa da kamu tarafının teklifi aylar sonra gelmişti.

Kamu işçisi zam bekliyordu! Hükümetin üçüncü zam teklifi ortaya çıktı 1

TEKLİF BELLİ OLDU!

Kamu tarafının üçüncü teklifi sunması beklenirken önemli bir haber geldi. NTV muhabiri Sibel Can "Edindiğimiz bilgiye göre; hükümet 2025 yılının ilk 6 ayı için verdiği yüzde 17’lik teklifi yüzde 22 olarak revize etti." dedi.

Henüz uzlaşmanın sağlanmadığını vurgulayan Can, hem sendika hem hükümet tarafının masada uzlaşmaktan yana olduğunu aktardı.

Kamu işçilerinin 2025 ve 2026'da alacakları zam oranının belirleneceği pazarlık masasında iş kollarının kendilerine özgü sorunlarının da görüşüldü.

RİSKLİ İŞ KOLLARI İÇİN YÜZDE 30 ZAM!

Can bazı iş kollarında farklı zam oranlarının konuşulduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Edindiğimiz bir diğer bilgiye göre riskli iş kollarında çalışanlar için iyileştirme artı zam talebi var. Bununla birlikte yüzde 30'lara kadar zam talebi var. "

Kamu işçisi zam bekliyordu! Hükümetin üçüncü zam teklifi ortaya çıktı 2

Taban ücretinin günlük en düşük 1800 TL olması ile ilgili de hükümetten bir geri dönüş olmadığını aktaran Can, masada bu başlıkların konuşulduğunu henüz resmi açıklamanın gelmediğini vurguladı.

ZAM TEKLİFİNİ BEKLİYORLARDI

600 bin kamu işçisi ve ailelerinin gözü aylardır yapılmasını bekledikleri toplu sözleşme zammında. Yüz binler hükümetten gelecek üçüncü teklifi bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın üçüncü kritik zam teklifini açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Toplu Sözleşme kamu
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