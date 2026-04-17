Hürmüz Boğazı açıldı! Petrolden ilk tepki geldi

Son dakika haberi… İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkesin sonuna kadar Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağını söyledi. Petrol ve altın fiyatlarındaki son durum ise merak ediliyor…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Son dakika! 28 Şubat’tan bu yana devam Orta Doğu’daki savaşın ateşkes görüşmeleri Pakistan’da başlamıştı. İlk turda kesin bir sonuç çıkmazken ikinci görüşmenin de tarihi de kesin değil.

ARAKÇİ’DEN AÇIKLAMA

Son yapılan açıklamalara göre ise dünyayı ilgilendiren önemli bir adım atıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkesin sonuna kadar Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğu bugünden bu yana enerji piyasalarındaki yükseliş ise dikkat çekmişti. Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükselmişti. Türkiye’de ise akaryakıta peş peşe zamlar gelmiş ve eşel mobil sistemi devreye almıştı.

ALTIN YÜKSELİŞİ GEÇTİ!

Peki Arakçi’nin açıklamalarının ardından piyasalardaki son durum ne? Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 898 TL seviyesinde bulunuyordu. Açıklamanın ardından altın yükselişe geçti. Savaşın başladığından beri gerileyen altın 7 bin TL seviyesini aştı.

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BRENT PETROL GERİLEDİ!

Brent petrol ise savaşın başladığı günden bu yana 110 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Arakçi’nin açıklamasının ardından ise petrol fiyatları gerilemeye başladı. 17 Nisan 2026 sabah saatlerinde Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 98,40 dolardan işlem görüyordu.

Açıklamanın ardından ise Brent petrol geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8,7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi.

DOLAR VE EURO SON DURUM

Dolar ve Eurodaki son durum ise merak ediliyor. Dolar 44,845 TL seviyesinde bulunurken; Euro ise 53,19 TL. Borsada ise yükseliş yüzde 2'yi aştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

Petrol fiyatlarının açıklamanın ardından hemen gerilemeye başlaması ile akaryakıt tabelasında değişim olup olmayacağı merak ediliyor. Gelen zamların ardından 80 TL’ye kadar yükselen motorin ve 70 TL’ye yaklaşmıştı. Benzine indirim gelip gelmeyeceği yakından takip edilecek.

