‘IBAN at’ dönemi başlayınca rekabet de arttı: Kampanya başlatıyorlar!

Büyük şehirlerde yaşayanlar artık memleketlerine gitmek yerine görüntülü aramayı tercih ediyor. Önemli geleneklerden biri olan bayram ziyaretleri artan ulaşım maliyetleri nedeniyle dönüşmeye başladı. Yüz yüze ziyaretlerin azalması ile el öpülerek alınan harçlıkların yerini de para transferleri alıyor.

“IBAN AT” DİYORLAR

İstanbul’da yaşayan üniversite öğrencisi 25 yaşındaki bir genç, bu değişimi “Eskiden bayramda memlekete giderdik, şimdi ailemle görüntülü konuşuyoruz. Dedem de artık zarf yerine ‘IBAN at’ diyor” şeklinde konuştu.



HARÇLIKLAR ELDE DEĞİL IBAN’DAN

FAST sistemi bayramda daha yoğun kullanılıyor. IBAN üzerinden gönderilen harçlıklar, saniyeler içinde hesaba geçerken, QR kod ile ödeme seçenekleri de yaygınlaşıyor. Artık 500 TL’lik bir bayram harçlığı elden verilmek yerine dijital olarak gönderiliyor.



NAKİT PARA KULLANAN YOK

Bayram alışverişlerinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Şeker, çikolata ve tatlı alışverişinin yoğunlaştığı çarşı ve pazarlarda nakit kullanımının azalmaya başladı. Küçük esnafın dahi POS cihazı ve QR ödeme sistemlerine geçtiği görülürken, İstanbul Eminönü’nd’e satış yapan bir esnaf “Eskiden herkes cebinde nakit taşırdı, şimdi çoğu müşteri QR ile ödüyor” ifadelerini kullanıyor. Bu durum, nakit dolaşımının azalması ve kartlı ödeme oranlarının artması tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre dijitalleşme yalnızca ödeme yöntemlerini değil, tüketim davranışlarını da değiştiriyor. Geleneksel zarf harçlığı, çocuklar için somut bir değer taşırken, dijital harçlık anlık bildirimlerle birlikte hızla harcamaya dönüşebiliyor. Bu da tasarruf alışkanlıklarının zayıflamasına ve tüketimin hızlanmasına sebep olabiliyor.



BAYRAMDA FAST İŞLEMİ ARTIYOR

Öte yandan bayram dönemi, bankalar ve fintek şirketleri için de önemli bir fırsat alanı oluşturuyor. Artan para transferleri ve alışveriş hacmi, sektörde rekabeti artırırken, birçok kurum cashback, ücretsiz transfer ve “harçlık gönder” kampanyalarıyla özellikle genç kullanıcıları hedefliyor. Bayram haftasında FAST işlem hacminde yaşanan artışın yanı sıra kartlı ödeme verilerinde de dikkat çekici yükselişler bekleniyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’de bayramların yalnızca kültürel değil, aynı zamanda ekonomik olarak da dönüşüm içinde olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi