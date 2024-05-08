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IBAN ile ödeme yasal mı, yasak mı? IBAN numarası ile alışveriş yapılır mı? IBAN ile ödeme cezası var mı?

Burcu Tufan Burcu Tufan
06.05.2024 21:42
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Kredi ve banka kartı kullanımı günümüzde oldukça yaygın iken farklı seçeneklerle ödeme yapılması da mümkündür. IBAN ile para gönderme opsiyonu da pek çok kişi tarafından rağbet görmeyi sürdüren işlemlerdendir. Ancak vergi ödeme yükümlülüğü bulunan işletmelerin pos cihazı kullanmak yerine IBAN ile ödeme almaya çalışması olumsuz sonuçları beraberinde getirebilir. Bu nedenle IBAN ile ödeme temin etme işleminin hangi durumlarda yasal açıdan riskli olduğu açıklanmalıdır.

IBAN ile ödeme yasal mı, yasak mı? IBAN numarası ile alışveriş yapılır mı? IBAN ile ödeme cezası var mı?

IBAN ile yapılabilen ödemeler arasında kira, taşıt, kredi borcu yatırma gibi pek çok işlem türü yer alır. Buna ek olarak banka hesaplarına ait olan numaraları temsil eden IBAN ile herhangi bir hizmet/mal alışverişi söz konusu olmadan da para aktarımı gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda IBAN numarası ile herhangi bir hesaba para aktarılırken açıklama kısmının doldurulması ve ödeme türünün seçilmesi gibi hususlar ön plana çıkar. Nitekim günümüzde kredi/banka kartı olmadan IBAN yoluyla ödeme almaya çalışan bazı işletmeler nedeniyle “IBAN para gönderme tehlikeli mi?” gibi sorular gündeme gelir. Bu konuda bilgi aktarılırken ise Maliye Bakanlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı gibi ilgili kurumlar tarafından yapılan güncel açıklamalar kaynak alınmalıdır.

IBAN ile ödeme yasal mı?

Günümüzde nakit para ile ödeme yapma işlemi neredeyse pek çok bağlamda tercih edilmemektedir. Bunun temel nedeni ise kredi/banka kartlarının insan hayatına büyük bir hızla dahil olması ve gün geçtikçe daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıdır. Yine banka/kredi kartlarının kullanım sıklığının artmasıyla birlikte yeni ödeme seçenekleri de son dönemlerde ön plana çıkmaya başlamıştır. Bunlar arasında sanal cüzdanlarla para aktarımı gerçekleştirme veya mobil ödeme yapma gibi opsiyonlar mevcuttur.

Günümüz şartlarında ödeme yapma seçenekleri bu denli değişim göstermişken neredeyse her bir sektörde kullanımına başvurulan banka/kredi kartlarından nasıl yararlanılabildiği üzerine detaylı bilgi aktarılmalıdır.

Vergi kaybının önüne geçilmesi amacıyla son dönemde ilgili bakanlıklar tarafından özenli çalışmaların yürütüldüğü bilinir. Bu da “IBAN ile ödeme yasak mı?” gibi sorulara son haberler ve güncel veriler çerçevesinde yanıt sunulmasının önemini ortaya koyar.

IBAN ile ödeme yapma işlemi oldukça basit ve pratiktir. Dolayısıyla günümüzde bireysel ödemelerden kira/kredi yatırma işlemlerine varan pek çok bağlamda IBAN ile ödeme yapma seçeneğine başvurulur. Bir kişinin banka hesabının kimlik numarası olarak nitelendirilebilen IBAN farklı hesaplar arasında para aktarımı yapmayı mümkün kılar. Dolayısıyla işletme sahiplerinin kimi durumlarda IBAN ile ödeme istemeleri söz konusu olabilir. Ancak bu noktada “IBAN numarası ile alışveriş yapılır mı?” sorusuna yanıt olan önemli ayrıntılardan bahsedilmelidir. İşletme sahiplerinin herhangi bir hizmet/mal alım satımı söz konusu olduğu takdirde özellikle de fiş kesmeden IBAN ile ödeme istemeleri doğru değildir.

Bir işletmenin vergi yükünden kurtulmak amacıyla bu gibi bir girişime başvurması da ilgili bakanlıklar tarafından uygun bulunmaz. Bu da IBAN ile ödeme cezası hakkında yaygın olarak araştırma yapılmasına yol açar. Ancak güncel olarak açıklanan bilgilere göre art niyetli olarak vergi yükünden kurtulmak için IBAN ile ödeme isteyen işletmelerin takibe alınacağı belirtilebilir.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son hamlelere göre işletmelerin banka hesaplarına giren ödemeler vergi müfettişleri tarafından itinayla takip edilecektir. Buna bağlı olarak kasıtlı şekilde vergi ödemesi yapmaktan kaçınan işletmelerin hesaplarına gelen paraların gözlemleneceği ve yasal olmayan işlemlerin saptanması durumunda bu işletmelere cezai yaptırım uygulanabileceği söylenmelidir.

IBAN ile ödemenin cezası var mı?

Giyimden kozmetiğe, kuyumculuktan araç sektörüne varan pek çok alanda banka/kredi kartı ile ödeme yapma seçeneği mevcuttur. Yani günümüzde herhangi bir mal/hizmetin bedelinin ödenmesinin söz konusu olduğu herhangi bir sektörde kart kullanımına başvurulabildiği söylenmelidir. Ancak bazı işletmelerin IBAN’a para gönderme opsiyonu ile müşterilerine sunduğu mal/hizmetin karşılığını almaya çalıştığı görülür. Bu bağlamda vergi gibi bir kavram ortaya çıktığı için gerek işletmelerin gerek ise mal/hizmet satın alan kişilerin söz edilen hususta dikkatli davranmaları gerekir.

Nitekim IBAN ile farklı türden ödemeler yapılabilirken bunların alıcısı olan hesabın işletme kategorisinde yer alıp almadığının bilinmesi önemlidir. Özellikle “IBAN ile ödeme cezası ne kadar?” diyen kişilere ilgili bakanlıklar ve bu alanda uzman olan bireyler tarafından yapılan açıklamalara göre aşağıdaki gibi bilgiler sunulmalıdır:

  • Belirli bir hesaba IBAN ile para gönderilirken açıklama kısmına not düşülmesi önem arz eder.
  • Borçlar Kanunu’nun kapsadığı 102 numaralı maddede de kanunen geçerli herhangi bir açıklama yapılmadığı ya da makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda ödemenin muaccel borç için yapılmış sayıldığı belirtilir.
    Birden çok borcun vadesi aynı zamanda gelmişse, mahsup orantılı olarak; borçlardan hiçbirinin vadesi gelmemişse ödeme, güvencesi en az olan borç için yapılmış sayılır.
  • Sunulan bu bilgiler doğrultusunda herhangi bir hesaba para aktarımı yapılırken mutlaka açıklama kısmının doldurulması gerektiği söylenebilir.
  • Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde vergi müfettişleri tarafından işletmelerin pos cihazı kullanımı gibi işlemlerinin denetlendiği hatırlatılmalıdır.
  • Bu bağlamda özellikle hizmet sektöründe yer alan veya küçük esnaf kategorisine dahil olan işletmelerin IBAN ile ödeme alarak vergi yükünden kaçınma tutumunun cezai işlemle karşı karşıya getirilebileceğine değinilmelidir.
  • Yukarıda belirtilen hususlar tamamen işletmelerin vergi kaçırma eğiliminin önüne geçilmesiyle ilişkilidir.
  • Nitekim “IBAN ile ödeme riskli mi?” sorusunun yanıtı yapılan işlemin dahil olduğu süreçle bağlantılıdır.
  • IBAN ile ödeme yapıldığı zaman açıklama kısmının doldurulması ve ödeme türünün belirtilmesi bu işleme yönelik olan riskin önüne geçilmesi konusunda etkendir.
  • Bir işletmenin vergi borcunu ödeme sorumluluğunu yerine getirmesi ve ödemelerini ilgili bakanlıklar tarafından belirtilen yasal yollarla temin etmesi durumunda da herhangi bir ceza uygulamasıyla karşılaşması söz konusu olmayacaktır.
    Canlı Borsa


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IBAN ibana para gönderme
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