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IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.07.2024 09:42
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Vergi reform paketi için adım bugün atılıyor. Meclis'e gelecek yeni mini torba yasada son revizyonlar yapılırken detaylar da ortaya çıktı. Buna göre yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 1500 liraya yükseltilecek. Ayrıca başkasının IBAN'ını kullanan ve kullandırtanlar için de büyük cezalar yolda...

IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

Doktor, mühendis, avukat, diş hekimi ve kuyumcular gibi çok kazanan meslek gruplarından asgari Gelir Vergisi alınması teklifi yeni reform paketinde olmayacak. Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Teklifte, sermayeye yönelik yeni uygulamaların getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Vergi cezalarının artırılması ve istisnaların kaldırılması yönünde hükümler de yer alıyor.

TATİLDEN ÖNCE YASALAŞACAK

Teklifin genel amacı "vergide adalet ve etkinliği artırmak" olarak belirlendi. Teklifte çok uluslu ve yerel şirketler için asgari Kurumlar Vergisi de var. Teklif, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine alınacak. Meclis tatile çıkmadan önce de yasalaşacak.

TÜRK LİRASI (252)

IBAN VE POS CİHAZI DA PAKETTE

Paket üzerinde son revizyon hafta sonu yapıldı. Başkasının POS cihazını ve IBAN’ını kullananlara para cezası yanı sıra özellikle belge düzeniyle ilgili çeşitli özel usulsüzlük cezalarını artıran hükümler de torbada yer alacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM KAPIDA

34,7 milyar lira tutarında getiri sağlaması beklenen çok kazanan meslek gruplarından asgari Gelir Vergisi alınması teklifi düzenlemeden çıkarıldı. Vergi teklifinin kesinlikle dar gelirliye yük getirmeyeceği, kayıt dışılığı önleyeceği, etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler içerdiği bildirildi. Öte yandan teklifte, yurt dışı çıkış harcının bin 500 lira olacağı da ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
IBAN harç
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