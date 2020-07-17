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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadiydi! Annelere müjde, artık ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 20:44 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi için İBB Meclisi’nden onay çıktı. İstanbul'daki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine, ücretsiz ulaşım kartı verilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadiydi! Annelere müjde, artık ücretsiz

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı vermek üzere hazırladığı teklif, 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme gelmişti.

AK Parti-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde Sayıştay'dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu.

Bunun üzerine İBB yönetimi Sayıştay Başkanlığına yazı gönderdi. Sayıştay'dan gelen görüş yazısında kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevlerinin bulunmadığı, bu konuda görüş verilemeyeceği bildirildi.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Sayıştay yazısının sonrasında konu 17 Temmuz tarihli meclis oturumuna geldi. İlgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar oybirliği ile kabul edildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
vaade bak vaade. tencere tavacılar için yeter de fazla bir vaad.
Hiç geliri olmayana verilmesi daha hayırlı olmazmıydı
Helal olsun Ekrem Başkan sözünün eri
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