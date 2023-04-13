İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjde: Maaşlarda yüzde 10 iyileştirme yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İETT'nin 2022 yılı faaliyet raporu tartışıldı. Meclis'teki oturumda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye çalışanlarına müjdeyi verdi. İşte haberin detayları...

İBB Meclisi nisan ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjde geldi.

YÜZDE 10 ORANINDA İYİLEŞTİRME

İmamoğlu, çalışanların maaşlarında yüzde 10 oranında refah payı iyileştirmesi yapılacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim olarak aldığımız karar ile halihazırda sözleşmesi devam eden çalışanlarımızın ücretlerine ocak ve mart aylarında, sözleşmelerinde bulunan 6 aylık enflasyon puanına ek refah payı olarak 10 puan daha eklemeye bugün itibarıyla karar verdik."

