İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? 4 bin 500 TL burs veriliyor

Burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK burs başvuru sonuçları ile beraber İBB burs başvuru sonuçları da bekleniyor. Bilindiği üzere İBB burs başvuruları 26 Eylül ile 16 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB bursları ile 75 bin üniversiteli öğrenciye destek verilecek.

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Sonuçlara ilişkin güncel açıklama geldiğinde detaylar, sayfamızda olacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

İBB burs başvuru sonuçlarının, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden sorgulanması bekleniyor.

Başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapacak.



