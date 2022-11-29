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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? 4 bin 500 TL burs veriliyor

29.11.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB burs başvuru sonuçları, kasım ayının sonunun gelmesiyle araştırılmaya başlandı. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs kazanmaya hak kazanan öğrencilere 4 bin 500 TL ödeme yapacak. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? 4 bin 500 TL burs veriliyor

Burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK burs başvuru sonuçları ile beraber İBB burs başvuru sonuçları da bekleniyor. Bilindiği üzere İBB burs başvuruları 26 Eylül ile 16 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB bursları ile 75 bin üniversiteli öğrenciye destek verilecek.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? 4 bin 500 TL burs veriliyor

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? 4 bin 500 TL burs veriliyor

Sonuçlara ilişkin güncel açıklama geldiğinde detaylar, sayfamızda olacak.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? 4 bin 500 TL burs veriliyor

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

İBB burs başvuru sonuçlarının, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden sorgulanması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nereden sorgulanır? 4 bin 500 TL burs veriliyor

Başvuru sonuçları açıklandığında öğrenciler, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapacak.

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