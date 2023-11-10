İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB bursu 2023 başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? İBB burs sorgulama ekranı

İBB bursu 2023 başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceği, başvuru yapan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında verilecek olan burslardan, üniversiteye ilk kez yerleşen öğrencilerin yanı sıra ara sınıfta okuyan ve 4.00 üzerinden 2.00 ortalamayı tutturan öğrenciler yararlanabilecekler. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB bursu 2023 başvuru sonuçları için tarih belli mi? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

İBB BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları Aralık ayı içerisinde ilan edilmişti. Bu kapsamda bu yılda İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

BURSLARDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Sabıka kaydı olanlar





