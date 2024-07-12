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İBB'den 'indirimli öğrenci kartı'nın ardından bir zam haberi daha! 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 09:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden indirimli öğrenci kartı hamlesinin ardından bir zam kararı daha geldi. İBB'ye ait kreşlere büyük zam geldi. Yeni tarife belli oldu. Kreşlerin ücreti artık 2500 liraya yükseltildi.

İBB'den 'indirimli öğrenci kartı'nın ardından bir zam haberi daha! 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı!

İstanbul Büyükşehir Beldiyesi'nden dikkat çeken 'indirimli öğrenci kart' kararının ardından bir haber de belediyeye ait kreşler için geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü.

2500 LİRAYA ÇIKTI

Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

ÖĞRENCİ

İSTANBULKART'TA ÖĞRENCİ İNDİRİMİNE YAŞ SINIRI!

İstanbulkart yönetmeliğinde öğrenci tanımı değiştirildi. Yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı.

İNDİRİM HAKKI YÜZDE 10'A DÜŞÜRÜLDÜ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre 30 yaşında büyük öğrenciler artık toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düşürüldü. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.


Express
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İstanbulkart Zam kreş ibb
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