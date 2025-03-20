İBB için 'Capacity AVM'den haraç' iddiası! Tam 5 milyon euro... "15 yıldır yeterince kazandınız" Alamayınca da bunu yapmışlar

İstanbul'da dün başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. 'Suç örgütü' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 100 isim için 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise yine İmamoğlu dahil 7 isim için gözaltı kararı verildi.
İstanbul'daki çifte soruşturma gündemin ana başlığı olurken, çarpıcı iddialar da gelmeye başladı. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Görüşmelerin, Zorlu’daki özel bir ofiste gerçekleştiği aktarıldı.
Yetkililer tarafından hazırlandığı belirtilen dosyaya göre İBB içerisindeki bazı görevliler Capacity AVM’nin başvurularını takip ederek durumu Atik'e aktardı. Atik de aldığı bilgiler ışığında AVM'nin sahiplerini ofisine çağırarak bir teklifte bulundu.
İddiaya göre Atik, "15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM’nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız" tehdidinde bulundu.
Yine iddialara göre AVM sahipleri tehditlere rağmen rüşvet teklifini reddetti ve parayı ödemedi. AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetiminin harekete geçip Capacity AVM’ye 197 milyon TL ceza kestiği öne sürüldü. Cezanın gerekçesi olarak, alışveriş merkezinin "depreme dayanıksız" olduğu ileri sürüldü.
Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı. Mahkemeye sunulan teknik raporda, AVM binasının depreme dayanıklı olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.
Öte yandan, rüşvet çarkının kilit isimlerinden biri olduğu öne sürülen Ertan Yıldız’ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi. Yıldız’ın bu hamlesinin, kendisine yönelik teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtiliyor.
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