İBB için 'Capacity AVM'den haraç' iddiası! Tam 5 milyon euro... "15 yıldır yeterince kazandınız" Alamayınca da bunu yapmışlar

İstanbul'da dün başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. 'Suç örgütü' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 100 isim için 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise yine İmamoğlu dahil 7 isim için gözaltı kararı verildi.

ÖZEL BİR OFİSTE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

İstanbul'daki çifte soruşturma gündemin ana başlığı olurken, çarpıcı iddialar da gelmeye başladı. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Görüşmelerin, Zorlu’daki özel bir ofiste gerçekleştiği aktarıldı.

İBB'DEN BİLGİ SIZDIRILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yetkililer tarafından hazırlandığı belirtilen dosyaya göre İBB içerisindeki bazı görevliler Capacity AVM’nin başvurularını takip ederek durumu Atik'e aktardı. Atik de aldığı bilgiler ışığında AVM'nin sahiplerini ofisine çağırarak bir teklifte bulundu.

5 MİLYON EURO İSTEYİP, DEPREM RAPORUYLA TEHDİT ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre Atik, "15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM’nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız" tehdidinde bulundu.

'DEPREME DAYANIKSIZ' RAPORU ÇIKARTILIP 197 MİLYON LİRA CEZA KESİLMİŞ

Yine iddialara göre AVM sahipleri tehditlere rağmen rüşvet teklifini reddetti ve parayı ödemedi. AVM yönetiminin rüşveti ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetiminin harekete geçip Capacity AVM’ye 197 milyon TL ceza kestiği öne sürüldü. Cezanın gerekçesi olarak, alışveriş merkezinin "depreme dayanıksız" olduğu ileri sürüldü.

DEPREME DAYANIKLILIK RAPORU ALINDI

Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı. Mahkemeye sunulan teknik raporda, AVM binasının depreme dayanıklı olduğu bilimsel verilerle kanıtlandı.

TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA ATIP TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLERİ YANILTMAK İSTEMİŞ

Öte yandan, rüşvet çarkının kilit isimlerinden biri olduğu öne sürülen Ertan Yıldız’ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi. Yıldız’ın bu hamlesinin, kendisine yönelik teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtiliyor.