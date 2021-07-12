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İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

12.07.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Cumhur İttifakı'nın teklifi ile toplu taşıma yapan minibüslerin İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmasını içeren teklif gündeme alındı.

İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı

İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısı Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında yapıldı.

Grup ve gündem dışı konuşmaların ardından meclise sevk edilen 182 madde oylanarak komisyonlara sevk edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEKLİFİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Mecliste ilk olarak, salgından etkilenen toplu taşıma yapan minibüs esnafının İSPARK ve duraklardan ücretsiz yararlanması için AK Parti ve MHP tarafından verilen teklif, oy çokluğu ile kabul edilerek komisyona sevk edildi.

Ayrıca sağlık çalışanlarının İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma sürelerinin yıl sonuna kadar uzatılması da komisyon kararının ardından çarşamba günü meclis gündemine gelecek.

Cumhur İttifakı tarafından verilen bir diğer teklifte ise Deprem Çalışmalarını Takip ve İzleme Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi. Deprem ve Doğal Afet Komisyonunun 4 ay süreyle Araştırma Komisyonu olarak görevlendirilmesini içeren teklif oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI KARARI MECLİSE İADE EDİLDİ

Başkanlık ek tekliflerinde iç borçlanma, 4 metro hattı inşaatı için dış borçlanma yer alırken, Emlak ve Mesken Müdürlüğünün teklifleriyle çeşitli ilçelerdeki taşınmazların satışı ile ilgili maddeler gündeme alınarak komisyonlara sevk edildi.

Öte yandan İBB Meclisi haziran ayı oturumlarında kabul edilen üç araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin kararlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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