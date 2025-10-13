İBB Meclisi'nde zam hazırlığı! Birçok kalemde fiyat artabilir

İBB Meclisi Ekim Ayı Toplantıları'nın birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

Soru önergelerinin verildiği ve gündem dışı konuşmaların yapıldığı mecliste gündem maddeleri de ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bu kapsamda kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini içeren ulaşım başta olmak üzere İSPARK otoparkları, kreşleri, spor alanlarını, tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi birçok alandaki kalemlere yapılacak zammı öngören maddeler, "Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu" başta olmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından gündem maddesinin ilerleyen günlerde yapılacak İBB Meclisindeki oturumda görüşülmesi bekleniyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır