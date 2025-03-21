İBB'nin elinden alındı... İstanbul'da metro kararı! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'daki devam eden metro projeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. 31 Mart tarihli Resmi Gazete kararına göre; İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Bu karar, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanılarak ilgili mevzuatta yapılan güncelleme ile hayata geçirildi.

BAKANLIĞIN LİSTESİNE EKLENDİ

Buna göre, söz konusu metro hattı şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınarak Bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine eklendi.

KARARIN DETAYLARI