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İBB'nin elinden alındı... İstanbul'da metro kararı! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2025 07:35
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İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir metro kararı alındı. 21 Mart tarihli Resmi Gazete'ye göre devam eden raylı sistem projelerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

İBB'nin elinden alındı... İstanbul'da metro kararı! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'daki devam eden metro projeleriyle ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. 31 Mart tarihli Resmi Gazete kararına göre; İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Bu karar, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanılarak ilgili mevzuatta yapılan güncelleme ile hayata geçirildi.

BAKANLIĞIN LİSTESİNE EKLENDİ

Buna göre, söz konusu metro hattı şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınarak Bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine eklendi.

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KARARIN DETAYLARI

  • Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek.

  • Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi.

  • Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Ulaştırma Bakanlığı İstanbul metro ibb
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