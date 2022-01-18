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İBB'nin 'Sefaköy Metrosu' iddiasına yanıt geldi: Belgeler eksik...

18.01.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin Sefaköy Metro Projesi'yle ilgili iddialarına Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Projede sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan, kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri gibi onayımıza esas olmazsa olmaz belgeler halihazırda sunulmadı" denildi.

İBB'nin 'Sefaköy Metrosu' iddiasına yanıt geldi: Belgeler eksik...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddiasına ilişkin, projede bazı belgelerin eksik olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Beylikdüzü-Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattı'na ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.

Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Yatırım Programı'na alınması için gerekli onayın verilmesinin talep edildiği aktarılan açıklamada, "Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje’ vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise İBB temsilcilerine ve proje firmasına bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TOPLANTILARA RAĞMEN EKSİKLİKLER GİDERİLMEDİ

Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların genel müdürlüğe ulaştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler halihazırda sunulmadı. Detaylı eksik listesinin ‘kesin proje’ çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy-Beylikdüzü kesimine ait fizibilite etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Bakanlığımızın görüşü verilebilecektir. Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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