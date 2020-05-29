FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İBB’nin şirketi 157 otomobil alacak

İBB’nin şirketi 157 otomobil alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2020 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden “İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş.”, 157 adet binek otomobil satın almak için ihale açtı. Şirket, alacağı otomobiller için haziran ayında 6 ayrı ihale gerçekleştirecek.

İBB’nin şirketi 157 otomobil alacak

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş., satın alacağı otomobiller farklı özelliklere sahip olduğu için 6 ayrı ihale hazırladı. Alımı yapılacak bütün otomobiller 2020 model ve sedan türü olacak.

IŞIKLI MAKYAJ AYNALI

Şirket 9 Haziran'da yapacağı ilk ihale ile 3 adet binek otomobil alacak. İhale şartnamesine göre bu otomobiller motor hacmi, motor gücü, yakıt deposu büyüklüğü gibi üstün teknik özelliklere sahip olacak. Bunlar için ayrıca panoramik cam tavan, ışıklı makyaj aynaları olması şartı aranıyor. Daha sonraki 3 ihalenin her biri ile 4’er tane otomobil alınacak. Her grup otomobil için ayrı teknik özellikler isteniyor. Örneğin bir grup için, en az 7 inch renkli dokunmatik ekran şartı aranıyor. İki grubun dizel olması istenirken bir grubun benzinli olması şartı yer alıyor.

İhalesi 19 Haziran'da yapılacak olan, en büyük alımda ise 80 otomobil bulunuyor. Bu gruptaki araçların tamamı beyaz renkte ve önden çekişli olacak. 40 litrelik yakıt deposu olması istenen araçların dizel olması isteniyor.

Şirketin ihale duyurusu yaptığı son ihale 22 Haziran'da yapılacak. Bu ihale kapsamında ise 62 binek otomobil alınacak. Motor gücü en düşük otomobiller bu grupta yer alıyor (Motor gücü en az ‘ps’ 115 olacak). Araçların 31’i platin gri, 27’si beyaz, 4’ü titanyum gri olacak.

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş., İBB tarafından 1997’de “İstanbul Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği A.Ş.” adıyla kuruldu. 2009’da şirketin adı “İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş.” olarak değiştirildi.

Şirketin adı 26 Şubat 2020 tarihinde bir kez daha değiştirilerek şimdiki adını aldı. Seçimlerden sonra, 18 Temmuz 2019’da şirketin yönetim kurulu başkanlığına, İBB Başkan Danışmanı ve sözcüsü Murat Ongun getirildi. Ongun, şirketin adının değişmesinden yaklaşık bir ay sonra yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, aynı zamanda İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Yavuz Saltık getirildi. Trabzon doğumlu olan Yavuz Saltık, 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi’nde Başkan Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürlüğüne başladı. Seçimlerden sonra da İBB’ye geçti. Murat Ongun’un, İBB’nin şirketlerinden Medya A.Ş.’deki yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor.

SEDAN TİP OTOMOBİL

Sedan tabiri, genel standardı olmamakla birlikte iç hacmi geniş, uzun şaseli ve iç konforları yüksek araçları tanımlamak için kullanılıyor.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Fiyatı cep yakacak!Fiyatı cep yakacak!
İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek! İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Normalleşmeyle ikinci el araç piyasası hareketlendi

Normalleşmeyle ikinci el araç piyasası hareketlendi

Volkswagen'den dev yatırım

Volkswagen'den dev yatırım

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak

Fiyatı cep yakacak!

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

Alman turizm şirketi Türk uçak bileti şirketine ortak oldu

Alman turizm şirketi Türk uçak bileti şirketine ortak oldu

Türkiye büyümede Avrupa'ya fark attı

Türkiye büyümede Avrupa'ya fark attı

Tarlasında bulduğu 68 kilogramlık gök taşını satılığa çıkardı

Tarlasında bulduğu 68 kilogramlık gök taşını satılığa çıkardı

4000 TL maaş garantisi! Boy ve kilo ölçümü olumlu sonuçlanan işe alınıyor...

4000 TL maaş garantisi! Boy ve kilo ölçümü olumlu sonuçlanan işe alınıyor...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.