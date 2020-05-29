İBB’nin şirketi 157 otomobil alacak

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş., satın alacağı otomobiller farklı özelliklere sahip olduğu için 6 ayrı ihale hazırladı. Alımı yapılacak bütün otomobiller 2020 model ve sedan türü olacak.

IŞIKLI MAKYAJ AYNALI

Şirket 9 Haziran'da yapacağı ilk ihale ile 3 adet binek otomobil alacak. İhale şartnamesine göre bu otomobiller motor hacmi, motor gücü, yakıt deposu büyüklüğü gibi üstün teknik özelliklere sahip olacak. Bunlar için ayrıca panoramik cam tavan, ışıklı makyaj aynaları olması şartı aranıyor. Daha sonraki 3 ihalenin her biri ile 4’er tane otomobil alınacak. Her grup otomobil için ayrı teknik özellikler isteniyor. Örneğin bir grup için, en az 7 inch renkli dokunmatik ekran şartı aranıyor. İki grubun dizel olması istenirken bir grubun benzinli olması şartı yer alıyor.

İhalesi 19 Haziran'da yapılacak olan, en büyük alımda ise 80 otomobil bulunuyor. Bu gruptaki araçların tamamı beyaz renkte ve önden çekişli olacak. 40 litrelik yakıt deposu olması istenen araçların dizel olması isteniyor.