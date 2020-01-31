İbi, Sur Yapı Marka AVM'de çocuklarla buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Çizgi film karakteri İbi, 1-2 Şubat'ta Sur Yapı Marka AVM'de minik ziyaretçileriyle buluşacak.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, çocukların severek izledikleri, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakteri İbi, Sur Yapı AVM'de yer alan etkinlik alanında çocuklarla bir araya gelecek. 1-2 Şubat'ta günde 3 seans gerçekleşecek etkinlikte şarkılar, danslar ve oyunlar eşliğinde tüm çocuklar doyasıya eğlenecek.

Sahne gösterileri için özel dekore edilecek alanda çocuklar İbi'nin masalsı dünyasına yolculuk yapacak ve macerasına ortak olacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte çocuklar keyifli bir gün geçirme fırsatını yakalayacak.

