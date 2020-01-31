FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İç borçlanma stratejisi (2)

İç borçlanma stratejisi (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

İç borçlanma stratejisi (2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubatta 21 milyar, martta 22 ve nisanda ise 23,5 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın şubat-nisan dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, şubat ayında 25,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21 milyar liralık, martta 26,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22 milyar liralık, nisanda da 22,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 23,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Şubattaki iç borçlanmanın 12,8 milyar lirasının piyasadan, 2,1 milyarının kira sertifikasından, 6,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, marttaki iç borçlanmanın da 12,4 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyarının kira sertifikasından, 8,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisan ayındaki iç borçlanmanın ise 18 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyarının kira sertifikasından, 4,3 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 15 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Şubatta 29,3 milyar liralık, martta 30,8 milyar liralık, nisanda ise 26 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 11,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili
borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dış kaynakların da şubatta 8,3 milyar, martta 8,8 milyar, nisanda 2,5 milyar lira olması öngörülüyor.

(Bitti)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı,

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Arval’in sürücüsüz servis çözümü “Evaa” yola çıkıyor

Arval’in sürücüsüz servis çözümü “Evaa” yola çıkıyor

MB: Enflasyonda hedef lirada değer kaybı ve gıda fiyatları nedeniyle tutmadı (2)

MB: Enflasyonda hedef lirada değer kaybı ve gıda fiyatları nedeniyle tutmadı (2)

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.