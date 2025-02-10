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  4. Icardi ve Teoman onu en ön sıradan izlemişti... Pizza Hut ve KFC'nin patronu İlkem Şahin'a yılın iş insanı ödülünü veren GQ o anları sildi! 7 bin çalışan isyanda

Icardi ve Teoman onu en ön sıradan izlemişti... Pizza Hut ve KFC'nin patronu İlkem Şahin'a yılın iş insanı ödülünü veren GQ o anları sildi! 7 bin çalışan isyanda

10.02.2025 07:51
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Türkiye genelinde 7 bin işçi mağdur oldu, aileleriyle birlikte zor günler geçiren KFC ve Pizza Hut çalışanları hem İstanbul'da hem Ankara'da hem de İzmir'de eylem yaptı. Çalışanlar İş Gıda'nın sahibi İlkem Şahin'in konkordato ilan etmesinden sonra büyük bir mağduriyet yaşadı. Ocak ve Şubat ayında maaş alamayan çalışanlar protesto gösterileri düzenliyor. Icardi, Teoman ve Burak Özçivit onu en ön sıradan izlemişti.

Icardi ve Teoman onu en ön sıradan izlemişti... Pizza Hut ve KFC'nin patronu İlkem Şahin'a yılın iş insanı ödülünü veren GQ o anları sildi! 7 bin çalışan isyanda

MYNET DETAY | Pizza Hut ve KFC gibi şirketlerin Türkiye ayağını elinde bulunduran İlkem Şahin'e ait İş Gıda, konkordato ilan etti. Aynı zamanda HANN Medya adında da bir şirketi bulunan İlkem Şahin, aralarında Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, Annem, Sihirli Annem Biriz, Hababam Sınıfı Yeniden, Yecüc Mecüc gibi birçok filmin de yapımcılığını yapmıştı.

YILIN İLHAM VEREN İŞ İNSANI ÖDÜLÜNÜ ALDI, GQ ÖDÜLÜ SİTESİNDEN SİLDİ

Her sene yapılan GQ yılın kişileri ödül töreninde de boy gösteren İlkem Şahin, 2023 yılındaki törende "Yılın İlham Veren İş İnsanı" ödülünü kazanmıştı.

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ICARDİ, TEOMAN, BURAK ÖZÇİVİT EN ÖN SIRADAN İZLEDİ...

Ödül töreninde İlkem Şahin'in konuşmasını en ön sıradan dinleyen kişiler arasında Mauro Icardi, Teoman, Burak Özçivit, Ata Demirer gibi isimler de vardı...

TATS

PİZZA HUT VE KFC'YE NE OLDU?

ABD merkezli Yum! Brands, sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye'deki işletmecisi İş Gıda'nın "standartları karşılayamadığını" belirterek franchise anlaşmalarını feshettiğini duyurmuş ve fesih işleminin 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkileyeceğini belirtmişti.

İş Gıda ise 8 Ocak'taki açıklamasında operasyonlarının, iddiaların aksine kalite standartlarını karşıladığını ve faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini duyurmuştu.

Ancak aradan geçen sürede konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğu anlaşılan İş Gıda için 31 Ocak'ta İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca şirkete konkordato komiseri olarak üç isim atadı.

"BİZ MAAŞ ALAMIYORUZ ONLAR İKRAMİYE ALIYOR"

Gösteri düzenleyen işçiler ortak açıklamada şunları ifade etti: “Maaşlarımızı ve kıdem tazminatlarımızı alabilmek için mücadele etmekteyiz. Önceliğini insanlara adamış bu tür firmalarda insan kavramı artık yok sayılıyor. İş Gıda tarafından yapılan iflas çağrısı sunidir. Krispy Kreme ve İş Teknik'e devredilen maddi ve gayri maddi varlıklar incelenmelidir. Maddi zorluklar yaşadığımız süreçte Peyman'dan alınan kredi farklı amaçlar için kullanıldı. İlkem Şahin'e ait olan Jant fabrikası, tedarik sorunları yaşadığımız bir dönemde satın alındı. Ek olarak maddi ve manen zorlandığımız dönemde Krispy Kreme şubeleri açıldı. Burada ocak ayında 24 gün çalışmış olup şirket tarafından maaşını alamayan insanlar mevcutken, Krispy Kreme çalışanlarına geçen ay ikramiye verildi.

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İŞÇİLERDEN İLKEM ŞAHİN'E: NASIL RAHAT UYUYORSUNUZ?

Sayın ilkem Şahin; çocuğunuzun yemeği için savaştığınızı söylüyorsunuz ama konkordato kararından önce İş Gıdadan Krispy kreme üretim A.Ş. firması olarak isim değişikliği yaptınız. 23 Ocak tarihinde Krispy Kreme şubelerini başkasının adına devrettiğini görmekteyiz. Birkaç gün sonra Konkordato kararı alındı. Planlı olarak bu işlemler yapıldı. Sizin hiç vicdanınız ve korkunuz yok mu? Bu kadar insanın emekleri ve senelerce ödenmeyen primleriyle 50 milyonluk bir malikane satın alındı, nasıl rahat oturuyorsunuz?"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
KFC
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